Юрий Дудь в гостях у Михаила Ходорковского. Максимально коротко Пересказ для тех, кто не может потратить на интервью почти полтора часа свободного времени

Сколько у меня денег — не скажу, так как это очень интересно Кремлю. Десять лет в тюрьме «сбили мне вкус к бизнесу в ноль». Если бы я в 2003 году сбежал перед арестом, меня бы сочли виноватым. Тогда в 2000-х к бизнесменам пришли спецслужбы с требованием заплатить. Миф об олигархах, управлявших страной, придумал Березовский, но в 1996 году мы уговорили Ельцина не отменять выборы, которые он действительно выиграл. Приватизация — непреднамеренное мошенничество, потому что людям не все объяснили. Олигархи отличались от друзей Путина тем, что не воровали из бюджета, а получали прибыль. Мы откаты тоже давали, но не 70%. Я помогал оппозиции и при Путине, и при Ельцине. Даже Жириновскому дал бы денег. После помилования я выполнил договоренность не лезть в политику до истечения срока, назначенного судом. После освобождения больше всего денег (2 миллиона фунтов) потратил на новый дом. Если Навальный станет президентом, надо «делать склады на тяжелые времена». При встрече с Путиным мне не о чем будет его спросить, все и так понятно. Я мечтаю вернуться в Россию и не бояться полицейских на улице и кортежей на дорогах.

Полную версию смотрите тут.