Юрий Дудь снял фильм о Сергее Бодрове

Юрий Дудь
07:01, 27 сентября 2017
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Журналист Юрий Дудь опубликовал в ютьюбе фильм об актере Сергее Бодрове, который погиб 15 лет назад.

В фильме, который длится чуть более часа, Дудь посещает Кармадонское ущелье, где погибла съемочная группа фильма «Связной» вместе с Бодровым. Журналист беседует с отцом актера Сергеем Бодровым-старшим, с Олегом Меньшиковым, который снимался с Бодровым, ведущим программы «Взгляд» Александром Любимовым и многими другими.

Помимо прочего, в фильме рассказывается, как Бодров попал в кино и стал работать во «Взгляде», а также почему решил снимать фильм в Кармадонском ущелье.

Сергей Бодров — главный русский супергерой / вДудь
вДудь
Съемочная группа, в составе которой был Сергей Бодров, 20 сентября 2002 года попала под сход ледника в Кармадонском ущелье. Погибли 127 человек, но удалось найти только тела 17 погибших.
Сергей Бодров наиболее известен по ролям в фильмах «Кавказский пленник», «Брат», «Брат-2», а также по работе в телевизионной программе «Взгляд».
На момент смерти Бодрову было 30 лет.
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