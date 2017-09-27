Юрий Дудь снял фильм о Сергее Бодрове
Журналист Юрий Дудь опубликовал в ютьюбе фильм об актере Сергее Бодрове, который погиб 15 лет назад.
В фильме, который длится чуть более часа, Дудь посещает Кармадонское ущелье, где погибла съемочная группа фильма «Связной» вместе с Бодровым. Журналист беседует с отцом актера Сергеем Бодровым-старшим, с Олегом Меньшиковым, который снимался с Бодровым, ведущим программы «Взгляд» Александром Любимовым и многими другими.
Помимо прочего, в фильме рассказывается, как Бодров попал в кино и стал работать во «Взгляде», а также почему решил снимать фильм в Кармадонском ущелье.
Съемочная группа, в составе которой был Сергей Бодров, 20 сентября 2002 года попала под сход ледника в Кармадонском ущелье. Погибли 127 человек, но удалось найти только тела 17 погибших.
Сергей Бодров наиболее известен по ролям в фильмах «Кавказский пленник», «Брат», «Брат-2», а также по работе в телевизионной программе «Взгляд».
На момент смерти Бодрову было 30 лет.