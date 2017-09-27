Юрий Дудь снял фильм о Сергее Бодрове

Журналист Юрий Дудь опубликовал в ютьюбе фильм об актере Сергее Бодрове, который погиб 15 лет назад.

В фильме, который длится чуть более часа, Дудь посещает Кармадонское ущелье, где погибла съемочная группа фильма «Связной» вместе с Бодровым. Журналист беседует с отцом актера Сергеем Бодровым-старшим, с Олегом Меньшиковым, который снимался с Бодровым, ведущим программы «Взгляд» Александром Любимовым и многими другими.

Помимо прочего, в фильме рассказывается, как Бодров попал в кино и стал работать во «Взгляде», а также почему решил снимать фильм в Кармадонском ущелье.