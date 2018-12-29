Каким был 2018 год в России? Кратчайший пересказ

Пожар в Кемерово, стрельба в колледже в Керчи и другие нападения на школы, катастрофа самолета Ан-148 в Подмосковье.

Российские фигуристки и хоккеисты взяли золото Олимпиады (хотя им запретили выступать под российским флагом), Владимир Путин опять стал президентом России (хотя КПРФ выдвинула не привычного Зюганова, а «кандидата от народа»). Появились яркие свидетельства того, что силовики сами придумывают дела про экстремизм и терроризм — дело «Артподготовки», дело «Нового величия», — а потом их же «раскрывают»; по всей стране они же применяют пытки (но хотя бы ужасную статью УК 282 частично декриминализировали). Роскомнадзор попытался заблокировать Telegram (хотя и не смог). Правительство и Кремль повысили пенсионный возраст (хотя после многочисленных протестов немного сдали назад). Петров и Боширов феерически съездили в Солсбери посмотреть на шпиль собора, из российского посольства в Аргентине везли чемоданами кокаин, Россию стали обвинять во вмешательстве во все на свете, санкции только расширились (хотя чемпионат мира в России был суперклассным, а Никольская улица превратилась в центр мира).

Фильмы и книги как-то отошли на второй план, зато все смотрели российские сериалы и слушали Монеточку.

Фото в анонсе: Виктор Кручинин / ТАСС