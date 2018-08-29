Путин смягчил пенсионную реформу. Женщины будут выходить на пенсию в 60 лет

Президент России Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы, которую разработало правительство. По его словам, пенсионный возраст для женщин будет повышен не на восемь, а на пять лет — до 60 лет.

Также Путин предложил предусмотреть, чтобы многодетные матери выходили на пенсию досрочно. По его словам, если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше, если пять и более детей, — то в возрасте 50 лет.

Кроме того, президент предложил, чтобы люди, которые должны выйти на пенсию в ближайшие два года, могли оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Президент предложил считать людьми «предпенсионного возраста» тех, кто выйдет на пенсию через пять лет. По мнению Путина, за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в их приеме на работу, нужно установить для работодателей административную «и даже уголовную ответственность».

Глава государства также предложил поднять более чем в два раза максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста. С 1 января 2019 года размер пособия составит 11,2 тысячи рублей вместо нынешних 4,9 тысячи рублей.

Президент выступил за то, чтобы работники предпенсионного возраста ежегодно могли на два дня уйти с работы, чтобы пройти бесплатную диспансеризацию. Кроме того, Путин поручил правительству создать программу по повышению квалификации для граждан предпенсионного возраста.

Еще одно предложение Путина касается дополнительных выплат неработающим пенсионерам, которые живут в селах и имеют не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. По мнению президента, с 1 января 2019 года для них нужно установить выплату в размере 25% от страховой пенсии. Также Путин предложил сохранить льготы для жителей Крайнего Севера.

Предлагается на три ближайших года сократить стаж для досрочного выхода на пенсию. Для женщин — до 37 лет, для мужчин — до 42 лет (вместо 40 и 45 лет, как предлагалось в пенсионной реформе).

Также Путин настаивает на том, чтобы до окончания пенсионной реформы действовали все льготы, в том числе льготы по налогам на недвижимость и землю. Женщины смогут пользоваться ими с 55 лет, мужчины — с 60 лет.

Президент поддержал предложение «Единой России» сохранить все региональные льготы — бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, а также на покупку лекарств.