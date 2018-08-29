Телеобращение Путина о пенсионной реформе: как на него отреагировала Россия. Хроника

Главный итог: Путин отказался от своих публичных обязательств. Обещал, что, пока он президент, пенсионный возраст повышаться не будет. А теперь сам же его и повышает вместе с мошенниками из правительства и "Единой России". Грош цена его обещаниям. Нельзя верить ни одному слову.