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Телеобращение Путина о пенсионной реформе: как на него отреагировала Россия. Хроника
Что случилось: Президент России выступил со специальным обращением о пенсионной реформе
Что объявил: Пенсионный возраст повысят. Но будут некоторые послабления. Например, женщин отпустят на пенсию в 60 лет, а многодетных матерей еще раньше. Возраст получения пенсионных льгот сохранят на действующем уровне. Людей предпенсионного возраста запретят увольнять
Как обсудили: «Единая Россия» и правительство готовят поправки в проект реформы, КПРФ не отказывает от попыток провести референдум, Навальный призывает на акцию протеста 9 сентября
Где показывали: Прямой эфир российских федеральных каналов — «Россия 1», НТВ и другие
На этом мы заканчиваем хронику. Спасибо, что вы были с нами!
Как обсудили выступление Путина
- Правительство — готовит «предложения по реализации пенсионных инициатив Путина»
- «Единая Россия» — предложения Путина поддерживает. Готовит поправки в законопроект, «ориентируясь на позицию главы государства»
- «Справедливая Россия» — предложения Путина поддерживает, но к идее пенсионной по-прежнему относится негативно
- КПРФ — выступление Путина никак не повлияло на отношение коммунистов к пенсионной реформе. Не отказывается от идеи референдума
- ЛДПР — без комментариев
- Навальный — «Путин паникует и пытается подсластить пилюлю»
- Спикер Совфеда Валентина Матвиенко — Путин «выстрадал это обращение»
- Глава ЦИК Элла Памфилова — Путин «как всегда, все взвалил на свои плечи»
«Предложенные президентом поправки к правительственному законопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его максимально справедливым для граждан». Спикер Госдумы Вячеслав Володин
«Из сколько-нибудь существенных послаблений — только налоговые льготы по границе прежнего возраста». Критика предложений Путина от Дмитрия Гудкова.
Самые яркие реакции на выступление Путина в соцсетях
Сергей Собянин пообещал, что в Москве сохранят действующий возраст для льгот пенсионерам. Ну и в целом одобрил предложения Путина.
На «России 1» закончили обсуждать Путина в формате ток-шоу. Теперь об обращении говорят в программе «Вести»
Главный редактор RT Маргарита Симоньян — о планах на будущее
«Взвешенное, тщательно продуманное решение, нужное для реализации национальных целей», считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
«Путин паникует и пытается подсластить пилюлю», сообщают на сайте Навального и напоминают про акции протеста против пенсионной реформы, назначенные на 9 сентября.
Сам Алексей Навальный в акциях принять участие не сможет — в конце августа его отправили под административный арест на 30 суток (за январский митинг).
«Чувствуется, что все, что говорил президент, он пропустил через сердце. Он слышал каждого». Это глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов в эфире «России 1».
«Иногда надо кошмарить!», — заявляет Исаев.
«Есть предложение, что если Рострудинспекция получает информацию об увольнении человека предпенсионного возраста, она получает право внеплановой проверки данной организации в любое время».
В «Единой России» творчески переосмысливают предложение о гарантиях работы для людей предпенсионного возраста.
Глеб Павловский в комментарии «Интерфаксу» назвал обращение Путина «разумной корректировкой слабо проработанных предложений кабинета министров». Впрочем, политолог считает, что дискуссию о реформе закрывать пока рано. «Не задета самая главная тема — согласия или несогласия населения», — отметил он.
Путин выступал почти полчаса. Главное, что он сказал, уместилось в пять минут
«Все предложения наших оппонентов я бы отнес к категории одноразовой продразвестки, о чем президент сегодня наглядно нам рассказал».
Заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко в эфире «России 1» настаивает, что его коллеги по партии были правы.
Оказывается, диалог власти и общества по болезненной теме уже произошел!
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что выступление Владимира Путина никак не повлияло на отношение коммунистов к пенсионной реформе. Он пообещал, что партия не откажется от проведения всенародного референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста.
В студии «России 1» все представители «Единой России», включая Исаева, согласились отказаться от пенсионных преференций.
Ведущая: «Не знаю, можно ли это назвать популизмом, но это тот редкий случай, когда популизм приятен для уха среднестатистического гражданина»
«Президент призвал руководствоваться не технократическими мотивами, а мотивом справедливости». Это комментарий первого замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрея Исаева о пенсионном возрасте для женщин.
«Президент выразил позицию большинства граждан», — добавил он.
А Совфед, говорит Матвиенко, поддержит ужесточение отвественности за увольнение работников предпенсионного возраста.
«Справедливая Россия» готова поддержать предложения Путина, но к самой идее пенсионной реформы по-прежнему относится негативно. Интересная какая позиция.
«Это серьезная работа, которая требует от правительства особой ответственности», — сказал Медведев, комментируя предложения Путина.
«Так все понятно сказано президентом, даже не нужны специалисты. Бывает так умно, научно. А здесь вот читаешь — и все понятно, почему это необходимо», — а это снова Валентина Матвиенко на «России 1»
«Откровенно, прямо и честно рассказал о своей позиции», «четко сформулировал», хвалит Памфилова президента.
Телеканалы продолжают бурно обсуждать выступление Путина. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире «России 1», например, говорит: «Видно, что президент был очень искренним, он выстрадал это обращение»
Премьер-министр Дмитрий Медведев (да, он снова с нами) уже поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой (курирует социальный блок) внести «предложения по реализации пенсионных инициатив Путина», сообщает ТАСС.
«Единая Россия» в самое ближайшее время подготовит поправки в законопроект о пенсионной реформе, «ориентируясь на позицию главы государства», пообещал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Значительную часть обращения Путин посвятил тому, чтобы объяснить, почему раньше обещал не повышать пенсии, а теперь передумал. Илью Яшина его объяснения не убедили.
Источник «Интерфакса» рассказал, что Путин «вычитывал в телеобращении буквально каждое слово, тщательно его готовил, причем половину текста написал сам».
«Это свидетельствует о важности и чувствительности темы, о том, какое значение ей придает Владимир Путин», — считает собеседник агентства.
На Первом канале и «России 1» организовали ток-шоу для обсуждения обращения Путина.
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, в частности, говорит, что проект пенсионной реформы был лишь концепцией изменений, а не конкретными пунктами с цифрами.
«Единая Россия» — единственная фракция, которая голосовала за проект реформы в первом чтении (да и то не все депутаты).
Биржевой курс рубля растет на фоне выступления Путина, сообщает «Интерфакс». Евро к рублю подешевел на 10 копеек.
Но некоторые и всем довольны (как всегда)
Путин попросил отнестись к реформе с пониманием. Не все согласны
Главные изменения в пенсионную реформу
- Женщины выходят на пенсию в 60 лет, а не в 63
- Матери трех и более детей имеют право на досрочный выход на пенсию
- Уголовная ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста
- Бесплатная диспансеризация и повышенные пособия по безработице для людей предпенсионного возраста
- Сокращение на три года стажа для выхода на досрочную пенсию
«Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием»
Административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста тоже обсуждала «Единая Россия».
В том числе и сохранение возраста получения федеральных льгот и региональных (если будет принято соответствующее решение).
Пока Путин повторяет предложения «Единой России» (кроме снижения возраста выхода на пенсию для женщин).
Два дня бесплатной диспансеризации для людей предпенсионного возраста. Сохранение действующих правил выхода на пенсию для работавших в условиях Крайнего Севера.
Повышение пособия по безработице для людей предпенсионного возраста в два раза до 11 тысяч 280 рублей.
Специальная программа переквалификации людей предпенсионного возраста. С финансированием из федерального бюджета.
Те, кто должен был выходить на пенсию в ближайшие два года, получат право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. Женщины, у которых от пять детей — сохраняется старый пенсионный возраст — 55 лет.
Возраст выхода женщин на пенсию повысить не до 63 лет, а до 60 лет
А вот и конкретные предложения. Сначала про женщин, к которым «у нас бережное отношение».
«Наше бездействие сейчас или принятие временных, косметических мер было бы безответственно и нечестно по отношению и к стране, и к нашим детям», — сказал Путин.
Трата средств Резервного фонда тоже не поможет. На сколько их хватит, президент не уточнил.
Дополнительные налоги для нефтегазовых компаний и топливно-энергетического комплекса, по словам Путина, обеспечат выплату пенсий в течение двух месяцев.
Но и полученных от продажи госсобственности средств тоже хватит на шесть дней, говорит Путин.
Другой вариант — продать часть госсобствености, например, как некоторые предлагают, все здания Пенсионного фонда, включая его региональные отделения. Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю.
Одним из таких вариантов было повышение подоходного налога.
По оценкам Минфина применение повышенной ставки налога, к примеру, в 20 процентов к высоким доходам, может дать, и то не наверняка, порядка 75–120 миллиардов рублей в год. Этого хватит на шесть дней.
Возникает вопрос, рассматривало ли правительство другие варианты, кроме повышения пенсионного возраста? Конечно, да! Но кардинально другие варианты ничего не решают, говорит президент.
Реформа, уверяет Путин, позволит повышать пенсии темпами, опережающими инфляцию.
Пока деньги в Пенсионном фонде есть и их хватит на индексацию пенсий на ближайшие 10 лет. Но доходы Пенсионного фонда сокращаются.
Оппозиционные силы будут использовать пенсионную реформу для саморекламы, сообщает Путин.
Только соотношение работающих и получающих пенсию стало хуже. В 2005 году оно было почти 1,7 к одному, а в 2019 год у — один к 1,2.
Ну а теперь-то все хорошо. «Мы преодолели серьезные трудности в экономике и с 2016 года вновь вышли на стабильный экономический рост», — говорит Путин.
«Повышать пенсионный возраст в начале и середине 2000-х было категорически нельзя». Путин объясняет, почем обещал, что повышения пенсионного возраста не будет.
Второй мощный демографический удар связан с кризисом 90-х годов, указывает президент.
Каждые 25–27 лет во взрослую жизнь, когда можно создавать семьи, заводить и растить детей, у нас вступает гораздо меньшее число граждан, чем могло и должно было бы. Так происходит в результате тяжелейших демографических потерь во время Великой Отечественной войны.
Существовали объективные предпосылки для пенсионной реформе
Началось! Я обращаюсь к вам напрямую, чтобы поделиться своими соображениями о пенсионной реформе, говорит Путин.
Первый канал анонсирует спецвыпуск программы «Пусть говорят», где эксперты будут обсуждать обращение Путина.
Дальше «Вести» перешли к более привычным сюжетам — о восстановлении школ в Донбассе.
«Это пропустить нельзя!» — рекламируют обращение Путина в программе «Вести», напоминая, что до трансляции осталось пять минут.
Кроме заявок на референдум, которые подали, в частности, представители КПРФ, против повышения пенсионного возраста подали несколько петиций.
Как поступить с этими петициями, пишет «Коммерсант», правительство решит, «исходя из того, что объявит сегодня в телеобращении президент Владимир Путин».
Центризбирком готов проводить референдум по пенсионной реформе. «Мы, как бы ни сложились обстоятельства, серьезно подготовились к референдуму, если он состоится», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова.
Референдумы в России, напомним, не проводились оочень давно.
А вот какие предложения к пенсионной реформе подготовила «Единая Россия». В частности, предлагается повысить возраст выхода на пенсию, но некоторые льготы, например, бесплатный проезд на транспорте, предоставлять мужчинам с 60 лет, а женщинам с 55 лет. Ну и отменить пенсионные льготы для депутатов.
После того, как правительство объявило о планах повышения пенсионного возраста, а Госдума одобрила их в первом чтении, профсоюзы, системная и несистемная оппозиция объявили о проведении акций протестов по все стране.
Общероссийскую акцию протеста на 9 сентября (единый день голосования) назначили и сторонники Алексея Навального. Сам политик в акции принять участие не сможет, 27 августа его отправили под административный арест на 30 суток (за январскую «забастовку избирателей»).
Появился даже мем о том, что Путин никак не может повлиять на принятие законопроекта о повышении пенсионного возраста. «Медузе» впервые за четыре года пришлось заниматься фактчеком мема (спойлер: Путин может все).
Проект реформы, предполагающей значительное повышение возраста выхода на пенсию с 60 до 65 лет у мужчин к 2028 году и с 55 до 63 лет у женщин к 2034 году, крайне непопулярен.
Соцопросы зафиксировали снижение рейтингов как у «Единой России» (единственная партия, поддержавшая законопроект), так и у президента (62 до 54%).
«Ведомости», например, пишут, что одним из вариантов смягчения реформы, который обсуждался на совещаниях у президента, повышение пенсионного возраста для женщин лишь до 60 лет, а не до 63 лет, как сейчас предлагает правительство.
СМИ, по состоянию на утро среды, не удалось выяснить подробности обращения Путина. Источники и эксперты лишь предполагают, что речь пойдет о смягчении условий повышения пенсионного возраста.
За последние несколько лет он, в частности, в этом формате объявлял о завершении активной фазы операции в Сирии (февраль 2016 года), а также благодарил поддержавших его на очередных президентских выборах (март 2018 года.)
В июле 2014 года Путин выступил со специальным обращением по поводу сбитого над Донбассом «Боинга». Первый раз в эфире это обращение президента было показано глубокой ночью.
Путин за четыре президентских срока выступал со специальными телеобращениями около десяти раз.
Вскоре после заявления Путина в Омске его пресс-секретарь Дмитрий Песков объявил, что президент 29 августа выступит со специальным обращением по поводу реформы. Время начала трансляции — полдень по московскому времени — стало известно лишь ближе к вечеру вторника. Телеканалам пришлось срочно менять сетку вещания.
В августе источники «Ведомостей» и издания «Проект» сообщали, что Путин развернуто прокомментирует планы повышения пенсионного возраста. Сообщалось, что такое заявление может быть сделано, например, на форуме «Технопром-2018» в Новосибирске 28 августа. Эти прогнозы не оправдались, но 28 августа, уже в Омске, Путин пообещал «прямо завтра» прокомментировать пенсионную реформу.
Ранее Путин ограничился заявлением, что ему не нравится ни один из вариантов реформы, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию.
После этого заявления, сделанного еще в конце июля, Путин пенсионную реформу публично не комментировал.
Президент РФ 29 августа в полдень по московскому времени выступит со специальным телеобращением, посвященным пенсионной реформе. Это станет первым развернутым комментарием Путина о планах повышения пенсионного возраста в России.