«Раньше мы не были к этому готовы. Дальше откладывать нельзя» Телеобращение Путина о пенсионной реформе. Максимально коротко

Главная задача реформы — обеспечить финансовую стабильность системы и рост доходов пенсионеров. У нас демографический провал из-за Великой Отечественной и 1990-х, поэтому денег на выплату пенсий не хватает. В нулевые я был против изменений — и сейчас считаю, что на тот момент это было оправданно, потому что экономика была неокрепшей. С тех пор безработица снизилась, а продолжительность жизни увеличилась. Самое простое для власти сейчас — вообще ничего не менять, но если не предпринимать мер, пенсии придется снижать. А куда их снижать-то, они и так скромные. Правительство рассматривало другие варианты, но все они — только латают дыры. Прогрессивная шкала подоходного налога или продажа госсобственности позволят выплачивать пенсии всего несколько дней; дополнительные налоги на ТЭК, задействование резервных фондов — несколько месяцев. Все это — безответственно по отношению к стране и нашим детям. В нашей стране к женщинам отношение бережное, поэтому предлагаю повысить для них пенсионный возраст только на пять лет. Еще предлагаю установить ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. Действовать по шаблону нельзя, надо предусмотреть льготы. Я не думаю, что мы затянули с решением вопроса — раньше мы не были к этому готовы. Но больше откладывать нельзя. Решение непростое, но необходимое. Отнеситесь к этому с пониманием.

Главные пункты пенсионной реформы по версии Владимира Путина — в одной картинке.