Жительницу Краснодара задержали за публикацию видео пожара на складе Wildberries после атаки украинских дронов

Полиция задержала 19-летнюю жительницу Краснодара, которая, по версии ведомства, записала на видео пожар на складе Wildberries после удара украинских беспилотников 22 июля.

Речь идет о ролике, который разошелся в местных телеграм-каналах. На кадрах девушка показывает на пожар и с сарказмом говорит: «Круто, мама без работы осталась». На видео обратили внимание полицейские из Центра «Э».

В полиции заявили, что жительница Краснодара нарушила введенный на Кубани запрет «на съемку и распространение материалов о работе систем противовоздушной обороны, последствиях применения БПЛА, а также местах дислокации военных подразделений».

Полицейские заставили задержанную извиниться на камеру. Ей грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Украинские беспилотники нанесли удар по логистическому комплексу Wildberries в Краснодаре 22 июля. Склад загорелся. Пострадали несколько человек, одна из пострадавших умерла в больнице.

За последнюю неделю военные Украины четыре раза наносили удары по складам и сортировочным центрам Wildberries. Под удары попали объекты компании в Московской, Тамбовской, Воронежской, Ленинградской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Петербурге.

Власти Украины объясняют удары по складам Wildberries военной операцией, направленной на российскую логистику, которая, по их словам, обеспечивает армию РФ компонентами для дронов и снаряжением.