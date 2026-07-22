Украинские беспилотники атаковали два склада Wildberries в Краснодарском и Ставропольском краях. Там начались пожары, есть пострадавшие

Украинские беспилотники атаковали два логистических центра маркетплейса Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, сообщила глава компании Татьяна Ким. С обоих складов провели эвакуацию, но есть пострадавшие среди сотрудников.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что в результате пожара на складе в Невинномысске пострадали пять человек. Врачи оказали им помощь на месте, одного пострадавшего отправили в больницу.

Местные власти объявили в зоне пожара режим чрезвычайной ситуации локального уровня. К тушению возгорания привлекли вертолет МЧС.

К тушению пожара на складе в Краснодаре также привлекут вертолет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. В результате атаки на склад пострадали десять человек, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев. Четверых пострадавших доставили в больницы. Еще шестерым врачи оказали помощь на месте.

В видео есть мат.

Украина второй раз за неделю атакует склады Wildberries. В результате ударов украинских беспилотников по логистическим центрам компании 18 июля в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали погибли восемь человек, около 80 пострадали. На складах произошли пожары.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил атаки на Wildberries тем, что на складах находились комплектующие для производства беспилотников и «навигационного оборудования».