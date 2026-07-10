«Имитировал, как насилует пленных». «Схемы» и OCCRP установили личность врача, который издевался над украинскими пленными во владимирской колонии

Журналисты украинского проекта и (1, 2) установили личность российского врача, который издевался над украинскими пленными в исправительной колонии № 7 в поселке Пакино во Владимирской области.

По словам самих бывших заключенных — как украинских военных, так и гражданских, врач, которого между собой они прозвали Коновал, подвергал их постоянному психологическому давлению.

Собеседники журналистов рассказали, что медицинский работник заставлял их раздеваться, имитировать действия сексуального характера, отпускал комментарии об их гениталиях и угрожал им изнасилованием.

Внимание, далее в тексте есть мат.

«Схемы» приводят высказывания бывших заключенных об этом человеке:

«Подходил и имитировал, как он ебет (насилует) пленных»,

«И этот врач говорит: «Покажи, снимай трусы. Ой, какая у тебя красивая головка члена»,

«О том, чтобы ходить голыми, именно врач говорил. И также угрожал изнасилованием».

Кроме того, Коновал отказывал им в необходимой медицинской помощи, что в какой-то момент, по свидетельствам бывших заключенных, привело к вспышке в колонии эпидемии чесотки — паразитарного заболевания кожи. По словам одного из бывших заключенных, на просьбы о медицинской помощи врач отвечал им, что «хочет, чтобы мы мучились».

Всего «Схемы» опросили около 50 бывших заключенных владимирской ИК-7. С помощью их показаний журналисты установили, что Коновал — это 48-летний Вячеслав Черданцев, который более десяти лет работает в этой колонии.

Черданцев — уроженец Кыргызстана. Там же он начал свою работу в тюремной системе. Одним из первых его мест работы была детская воспитательная колония для несовершеннолетних. В 2013 году врач переехал во Владимирскую область и начал работать в одном из детских домов, а затем устроился в ИК-7.

«Схемы» нашли фотографии этого врача, сделанные в 2023 году. Около 30 бывших заключенных, опрошенных журналистами, посмотрели фото и заявили, что человек на снимке «похож» на Коновала. Еще около десяти заявили, что точно узнали в нем врача, который издевался над ними.

Сам Черданцев не ответил на звонки журналистов.

Журналисты и правозащитники регулярно публикуют свидетельства бывших украинских пленных. По их данным, в России создали систему тюрем и СИЗО именно для пленных украинцев — как военных, так и гражданских. Всего, по состоянию на апрель 2025-го, было известно о более чем 180 местах лишения свободы в России и на территориях Украины, оккупированных российскими войсками.