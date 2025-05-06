В России создали систему тюрем и СИЗО, где держат и пытают пленных украинцев Одна из таких пыточных находится в ИК-10 в Мордовии. Вот что рассказали о ней бывшие заключенные

Сергей Фадейчев / ТАСС / Profimedia

В России создали систему тюрем и СИЗО, в которых содержат пленных украинцев. По состоянию на апрель 2025 года украинским правозащитникам известно о более чем 180 местах лишения свободы, где удерживают пленных граждан Украины: 90 из них находятся по всей России — от регионов на границе с Украиной до Дальнего Востока, остальные — на аннексированных РФ украинских территориях. Как выяснили журналисты ведущих мировых медиа в рамках , как минимум в 29 таких колониях и СИЗО пленных систематически избивают, пытают и издеваются над ними. Об одной из таких колоний — ИК-10 в Мордовии — «Украинской правде» рассказали бывшие заключенные. «Медуза» пересказывает эту часть публикации украинских журналистов.

«Украинская правда» называет условия, в которых содержат украинских пленных в ИК-10 в Мордовии, сопоставимыми с условиями в одной из самых известных российских пыточных для граждан Украины — СИЗО-2 в Таганроге. По данным украинской разведки, в ИК-10 из-за постоянных избиений и отсутствия медицинской помощи погибли не менее трех пленных.

К заключенным применяют четыре десятка видов пыток. Помимо избиений во время «приемки» и ежедневных осмотров камер, сотрудники ИК-10 пытали пленных физическими упражнениями, например, заставляли бегать на месте в течение нескольких часов, приседать от тысячи до двух тысяч раз, а также ходить вприсядку.

«Тут офицеры, которые приходили на проверку, они сами же и принимали активное участие в избиениях. Нельзя было сидеть. Нельзя было говорить… На улице достаточно холодно, а из одежды у тебя трусы и стеклянная роба (вероятно, речь идет об одежде из стеклоткани — прим. „Медузы“), которую выдали. Мы постоянно пытались прижаться друг к другу, чтобы согреться. Но и этого делать не позволяли», — рассказал Сергей, один из бывших пленных.

За разговоры между собой пленных также били, вспоминают бывшие заключенные. Сотрудники колонии приказывали «провинившимся» выставить руку в окно камеры, которое используется для раздачи еды, и били по ней дубинками, деревянными палками и ключами. По словам Сергея, однажды охранники разбили одному из заключенных голову половником, из-за чего в следующие 10 камер пленным давали еду из окровавленной посуды.

В камерах пленным запрещалось ходить в туалет без разрешения, им запрещали сидеть и лежать. Сергея держали в камере еще с пятью людьми. На две недели они получали десятую часть от куска мыла. «Мы как-то посчитали, что у нас на камеру дали 13 граммов мыла на неделю. Это даже раз в день помыть руки не хватит. А единственный антисептик, который там выдавали, это хлорка. И вот ребята в качестве антисептика промывали ею раны. То есть ты делаешь себе химический ожог, но убиваешь инфекцию», — рассказал бывший заключенный.

Почти все охранники ИК-10 прятали свои лица под балаклавами или медицинскими масками. Пленные не знали их имен или званий. Одного из сотрудников колонии они назвали «Катюшей», потому что он заставлял их петь эту песню по несколько десятков раз в день. «Мы могли петь ее до 40 раз между завтраком и обедом. Он хотел, чтобы 11 камер пели эту песню синхронно и громко. И по нему видно было, что он получает удовольствие и гордится тем, что творит», — рассказал Сергей.

По данным источников «Украинской правды» в разведке Украины, к пыткам пленных украинцев в ИК-10 могут быть причастны два подразделения ФСИН: «Тайфун» из Петербурга и «Рысь» из Твери. Кроме того, в колонии были замечены представители спецподразделений ведомства с Дальнего Востока.

Сколько всего украинцев удерживают в российском плену, неизвестно. В декабре 2024 года власти Украины сообщали, что в тюрьмах РФ могут находиться более 16 тысяч мирных украинцев. 1 мая в Офисе президента Украины отчитывались, что в России также удерживают около восьми тысяч украинских военнопленных. При этом во время обменов в Украину возвращают и людей, которые официально числятся пропавшими без вести. Всего таких, по данным МВД Украины на осень 2024 года, 50 тысяч человек.

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