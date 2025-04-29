Тело украинской журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену, вернули домой без некоторых органов Эксперты предполагают, что это попытка скрыть следы пыток и убийства. Точная причина смерти пока не установлена

Люди с портретом Виктории Рощиной на площади Независимости в Киеве, 11 октября 2024 года Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

Украинская журналистка Виктория Рощина попала в российский плен, когда работала на оккупированных Россией территориях в Запорожской области в августе 2023 года. По данным ее коллег, Рощину должны были вернуть в Украину в ходе обмена пленными в сентябре 2024-го, но этого не произошло, а спустя три недели семья журналистки узнала, что та умерла. Обстоятельства ее смерти неизвестны. Тело Рощиной вернули домой только в феврале 2025 года. Оно было в пакете под видом останков неизвестного мужчины, и, как выяснили в совместном расследовании «Важные истории», The Guardian, The Washington Post, «Украинская правда» и другие журналисты, тело Рощиной было без некоторых органов. Эксперты предполагают, что таким образом российская сторона намеревается скрыть следы пыток или удушения.

В последний раз Виктория Рощина выехала из Украины 25 июля 2023 года, выяснили расследователи, в распоряжении которых оказалась миграционная карта журналистки — иностранцы заполняют такие, когда въезжают в Россию. Телефон Рощиной вначале подключился к польской мобильной сети, а затем она проехала через Литву в Латвию и там пересекла российскую границу на автомобильном пропускном пункте Лудонка в 100 километрах от Пскова. В миграционной карте было ее имя, в Россию Рощина въехала по украинскому загранпаспорту, а цель визита была указана как «частная» с пунктом назначения — Мелитополь.

3 августа отец Виктории Владимир, заметив, что дочь перестала проверять сообщения в мессенджерах, поднял тревогу. В расследовании нескольких украинских СМИ, которое было опубликовано в начале марта 2025 года в виде документального фильма под названием «Последнее задание Вики», говорилось, что 12 августа правоохранительные органы Украины получили заявление об исчезновении Рощиной. Однако в российский плен она, вероятнее всего, попала позже — в конце августа. Как выяснили журналисты (это известно и из первого расследования), в какой-то момент Рощина была в Бердянске, а затем поехала в Энергодар. Там она, судя по всему, сняла квартиру, заплатив за трое суток. Это был последний город, где ее видели на свободе.

В Энергодаре Рощина, скорее всего, заметила слежку. Ее сокамерница по одному из последующих мест заключений рассказывала, что, по словам Виктории, перед арестом та видела над собой дрон. В течение трех дней после ареста Рощина находилась в Энергодаре, а затем ее перевели в Мелитополь, где удерживали несколько месяцев в так называемых «гаражах», подвергая пыткам. «Важные истории» напоминают, что «гаражами» в Мелитополе называют индустриальную зону под мостом в сторону района Новый Мелитополь. По словам родственницы одного из мелитопольцев, все в городе знают, что там содержатся пленные.

Из Мелитополя Рощину в декабре 2023 года перевели в таганрогское СИЗО № 2 (об этом рассказывалось и в фильме «Последнее задание Вики»). Туда она поступила, по словам нескольких источников, в критическом состоянии. Одна из сокамерниц Рощиной вспоминает, что журналистка приехала «уже напичканная непонятными препаратами» и перестала есть. На протяжении всего времени содержания в Таганроге Рощина была в очень плохом состоянии и постоянно просила о медицинской помощи; она весила 30 килограммов. В конце июня ее госпитализировали, но через две-три недели вернули в СИЗО.

В больнице, по словам очевидцев, Рощину охраняли шесть человек в масках, вооруженные автоматами. The Guardian отмечает, что уровень безопасности и усилия, предпринятые для того, чтобы сохранить ей жизнь, говорят о том, что Москва видела в ней ценную фигуру для переговоров. По возвращении в камеру Рощина, видимо, продолжала отказываться от еды, и начальник СИЗО спросил ее сокамерниц, что она любит есть, после чего ей предлагали бананы и сладкое, говорят очевидцы. После госпитализации Рощину поместили в отдельную камеру. В фильме говорилось, что, вероятно, к этому моменту ей стало лучше.

В начале сентября (The Guardian уточняет, что это было 8 сентября), как рассказала Владимиру Рощину бывшая сокамерница журналистки, Викторию вывели из камеры снимать видео с показаниями и подписывать какие-то документы вместе с другими заключенными. Больше живой ее никто не видел.

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Примерно тогда же, почти через год после ареста, Рощина впервые смогла на несколько минут позвонить семье, которая к этому моменту знала только, что она в плену на территории России. Ее отец вспоминает, что она сказала: «‎Папа, мама, я вас люблю! Готовьтесь встречать. Мне пообещали, что в сентябре буду дома». Это произошло за день до обмена, в ходе которого Рощина, по данным украинских журналистов, должна была вернуться домой. Но она не вернулась. 10 октября ее отец получил от российского Минобороны письменный ответ на свое обращение. В нем говорилось, что Рощина умерла 19 сентября, и ее тело будет передано украинской стороне в рамках обмена.

Бывший украинский военнопленный Михаил Чапля, который также содержался в таганрогском СИЗО и вернулся домой 13 сентября, вспоминает, что за несколько дней до этого его вывели из изолятора, посадили в грузовик вместе с женщиной лет пятидесяти и отвезли до точки обмена. По его словам, Виктории в грузовике не было. Почему Рощина не была включена в обмен — неизвестно. Севгиль Мусаева, главный редактор «Украинской правды», для которой Рощина писала последние репортажи, была уверена, что Виктория вернется в ходе обмена 13 сентября. «Коллега сказал, что произошло что-то странное, потому что он точно знает, что она была в списке. Предположил, что кто-то вычеркнул ее оттуда», — вспоминает Мусаева.

Источники «Важных историй» говорят, что руководство ФСБ «всегда тщательно изучает списки на обмен, чтобы самые нежелательные для них люди из этого списка выпали любыми способами». Еще одна украинка, которая в ходе обмена 13 сентября все-таки вернулась домой, 37-летняя Елизавета Шилик из Старобельска Луганской области, рассказывает, что ее обменяли только с восьмого раза, а до этого «семь раз снимали с обмена». «Несколько раз уже выводили к автобусу на обмен, но при проверке списков меня просто разворачивала ФСБ», — вспоминает Шилик.

Тело Рощиной вернули в Украину только в феврале 2025 года — под видом останков неопознанного мужчины. По данным журналистов, в морг Винницы поступил пакет с телом с надписью «НМ СПАС 757‎». «Важные истории» поясняют, что это расшифровывается так: НМ — неопознанный мужчина, СПАС — ‎суммарное поражение артерий сердца, 757 — порядковый номер. Но в пакете обнаружилось тело женщины «в состоянии глубокой заморозки и с признаками кахексии» (крайнего истощения). На голени была бирка — «‎7390 Рощина В. В.».‎

Внимание. Далее в тексте содержится описание следов пыток.

По словам представителя офиса Генпрокурора Украины Юрия Белоусова, судебно-медицинская экспертиза выявила на теле «многочисленные признаки пыток и жестокого обращения», в частности, ссадины и кровоизлияния, перелом ребра, повреждение шеи и «возможные следы от применения электротока на стопах». Волосы на голове были сбриты. Причину смерти экспертам установить пока не удалось из-за состояния тела. Источник, близкий к украинскому расследованию, рассказал, что тело вернули без некоторых органов: глазных яблок, мозга и части гортани, а подъязычная кость была сломана.

Удаление органов, как предположил судмедэксперт, попросивший об анонимности, может быть попыткой скрыть удушение. «Удалять гортань во время вскрытия — нестандартная практика. Гортань может быть хорошим доказательством удушения. Когда человека душат, у него чаще всего ломается подъязычная кость. При удушении в белках глаз можно обнаружить кровотечение, а в мозге — недостаток кислорода», — объясняет он. Источник в правоохранительных органах Украины говорит, что иногда Россия возвращает тела без внутренних органов. По его словам, в России это объясняют протоколом обращения с телами умерших при отправке их на вскрытие. «Однако это может быть способом скрыть следы насилия», — добавил он.

ДНК женского тела, найденного в пакете, на 99,999% совпало с ДНК родных Виктории Рощиной. Однако они отказываются признавать результаты экспертизы и гибель дочери. Они просят провести повторное исследование.

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