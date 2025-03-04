Украинская журналистка Виктория Рощина больше года провела в российском плену. В Мелитополе ее пытали, в Таганроге прятали от проверяющих Перед потенциальным обменом она пропала. Минобороны РФ утверждает, что она умерла

Украинская журналистка Виктория Рощина, объявленная российской стороной погибшей, больше года находилась в плену, где подвергалась пыткам, говорится в документальном фильме-расследовании «Последнее задание Вики». Его премьера прошла 3 марта в Киеве. Расследование подготовили журналисты украинских медиа «Слідство.Інфо», «Ґрати» и «Суспiльне», а также сотрудники организации «Репортеры без границ». Авторы расследования установили обстоятельства, при которых Рощина попала в плен на оккупированной части Запорожской области Украины, а также выяснили, что с ней происходило в следственном изоляторе в Таганроге в Ростовской области, где она содержалась перед исчезновением в сентябре 2024 года. Министерство обороны РФ утверждало, что Рощина умерла, но украинское следствие допускает, что она может быть жива.

27-летняя Виктория Рощина попала в плен в августе 2023 года в Энергодаре, захваченном российскими войсками в начале полномасштабного вторжения в Украину. Рощина поехала в оккупированную Запорожскую область как внештатный автор «Украинской правды». Она собиралась подготовить репортаж о пленных на Запорожской атомной электростанции, рассказал журналистам один из тех, с кем Рощина общалась перед задержанием. Другая собеседница сообщила, что Рощина хотела посетить расположенные возле Энергодара города, захваченные российскими военными. Также она собиралась сделать репортаж о «выборах» на захваченных территориях и о последствиях разрушения Каховской ГЭС.

Чтобы попасть на оккупированную территорию, Рощина для начала уехала из Украины в Европу. Как выяснили украинские следователи, 25 июля 2023 года она пересекла границу с Польшей, затем доехала до Латвии, где 26 июля перешла границу с Россией. В начале августа Рощина позвонила сестре и сообщила, что находится в России, последние несколько дней проходила российские проверки и не чувствует себя в безопасности, отмечает «Ґрати».

Рощина попала в плен в Энергодаре. Сперва ее держали в отделе полиции, а затем перевели в «гаражи» в Мелитополе

Точная дата задержания Виктории Рощиной неизвестна. Международный фонд поддержки женщин в СМИ сообщил, что Рощина пропала на оккупированной территории 3 августа, отмечает «Суспiльне». Правоохранительные органы Украины получили заявление о ее исчезновении 12 августа. При этом один из респондентов Рощиной рассказал «Ґрати», что встречался с ней в Бердянске 22 августа. По его словам, журналистка собиралась в Мелитополь, но затем хотела вернуться и снова с ним встретиться. Однако 27 августа она написала, что встреча отменяется, и больше с ним не связывалась.

После задержания Виктория Рощина, предположительно, находилась в отделе полиции на проспекте Строителей, 17, на севере Энергодара на выезде к Запорожской АЭС, отмечает «Слідство.Інфо». Рощину «заметил беспилотник», пишут «Репортеры без границ» в своем материале, ссылаясь на одного из свидетелей. Журналистке не предъявляли никаких обвинений.

Из Энергодара Рощину перевели в Мелитополь, где удерживали несколько месяцев. По словам Ирины Диденко, которая возглавляет в офисе генпрокурора Украины группу по делу Рощиной, журналистка «содержалась в так называемых гаражах». «РИА Мелитополь» ранее рассказывало, что пленных держат в гаражах на территории различных административных зданий в городе.

Фильм-расследование «Последнее задание Вики» Слідство.Інфо | Розслідування, репортажі, викриття

Журналисты поговорили с бывшей сокамерницей Рощиной. Она рассказала, что журналистка сильно похудела и не могла самостоятельно передвигаться

Рощину перевели из «гаражей» в Мелитополе в СИЗО № 2 в Таганроге Ростовской области в декабре 2023 года. Одна из украинок, которая некоторое время находилась в этом изоляторе в одной камере с Рощиной, рассказала «Слідство.Інфо», что в Мелитополе журналистку содержали в подвале, а во время допросов пытали: «Я видела на ее теле несколько рубцов, на руке точно и на ноге. У нее была ножевая рана, ну прямо шрам свежий. Между кистью и локтем в мягких тканях. И шрам был где-то сантиметра три».

Она добавила, что в Мелитополе Рощину пытали током. «Знаю, что током [пытали] не один раз. И она не говорила, сколько раз, но говорила, что была вся синяя», — сказала она, уточнив, что провода прикладывали к ушам журналистки.

«Этот режим для нее был совсем тяжелым и убийственным. Очень тяжело она переносила первые дни. Это видно было по ней, она всегда требовала следователя, работников, руководство. Она хотела донести, что нет никакого дела по ее задержанию. Хотела любым образом достучаться до них, узнать, почему ее именно сюда привезли», — добавила свидетельница.

В СИЗО Викторию Рощину спрятали от проверки, которую в марте 2024 года проводили представители уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой. Рощину вывели из камеры, увели в закрытую комнату на другом этаже, а когда проверка закончилась, вернули в камеру.

Состояние здоровья Рощиной в СИЗО начало ухудшаться, у нее случались панические атаки, при этом ей не позволяли принимать лекарства, отмечают «Репортеры без границ». Со временем Рощина перестала есть. Охранники угрожали журналистке и давили на ее сокамерниц, а также пытались кормить насильно. «Смотри, она еще и щеки отъела», — говорил один из охранников Рощиной (вспоминает ее сокамерница). По словам свидетельницы, в камеру к журналистке приходил начальник тюрьмы и беседовал с ней. Рощина всегда требовала, чтобы ее освободили, обменяли или депортировали.

«Она постоянно обращалась за помощью. Сначала говорила, что у нее с желудком проблемы, месячных не было все время и температурило. Потом женщины заметили, что она сильно худеет. Вика весила до 30 килограммов. Я ей помогала встать, потому что она была в таком состоянии, что даже головы не могла поднять от подушки. Я сначала поднимала голову, Вика бралась за ручку кровати и только тогда так могла встать», — рассказала сокамерница Рощиной.

По словам свидетельницы, Викторию Рощину госпитализировали в конце июня. «Когда ее забирали, ее несли на носилках, потому что она сама не могла идти», — рассказала она. По словам одного из свидетелей, с которым поговорили «Репортеры без границ», в тот момент заключенные посчитали, что Рощина умерла.

Однако через две или три недели Рощину вернули обратно в СИЗО, при этом поместив в отдельную камеру. Вероятно, ей стало лучше, поскольку она могла ходить без посторонней помощи и откликалась на слова охранников.

Викторию Рощину готовились обменять на пленных россиян, но за несколько дней до обмена она исчезла. В Минобороны РФ заявили, что она умерла

Виктория Рощина в конце августа смогла позвонить своему отцу, Владимиру Рощину, отмечает «Слідство.Інфо». «Тогда и Виктория, и родители друг другу подтвердили, что идут разговоры об обмене. Однако никто не мог сказать, когда это должно произойти: ни Виктория, ни родители не знали даты и времени», — рассказала адвокат Евгения Капалкина, которая представляет интересы Владимира Рощина.

Последний раз украинки, находившиеся в СИЗО в Таганроге, видели Рощину 8 сентября: тогда ее вывели из камеры и увели в неизвестном направлении.

Главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева узнала от своих источников, что Рощину могут вернуть в Украину 13 или 14 сентября. Россия и Украина провели обмен пленными в оба указанных дня, но Рощиной не было среди тех, кого вернули в Украину.

Отец Виктории Рощиной получил от Министерства обороны РФ письмо, датированное 2 октября 2024 года. Документ подписал некто «В. Кох», предположительно заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майор Виталий Кох. Он сообщил, что Виктория Рощина умерла 19 сентября, не приведя никаких доказательств. Кох сообщил, что тело Рощиной «будет передано украинской стороне в рамках обменами телами задержанных лиц». К началу марта 2025-го тело Рощиной так и не передали Украине.

Глава следственной группы по делу Рощиной Ирина Диденко сообщила, что пока невозможно определить, насколько письмо от Минобороны РФ можно считать официальной российской позицией, поскольку Киев остановил дипломатические отношения с Москвой. «Следствием одновременно рассматриваются версии как о том, что Виктория жива, так и о ее гибели», — сказала Диденко. По ее словам, «рассматриваются все возможные версии, в том числе пытки и жестокое обращение, неоказание медицинской помощи, психологическое давление, смерть из-за плохих условий содержания и так далее».

Руководитель украинского секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко заявил, что после того, как отец Рощиной получил письмо от Минобороны, украинская сторона несколько раз просила Россию вернуть тело для захоронения, но представители РФ игнорировали эти просьбы. «Работа по возвращению тела Виктории продолжается. Мы пытаемся убедить ту сторону ее отдать. После этого можно будет что-то говорить, сейчас мы озвучиваем только предположения», — отметил Охрименко.

Офис омбудсмена Украины просил уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову подтвердить или опровергнуть информацию о гибели Рощиной, но Москалькова не ответила.

Владимир Рощин рассказал, что обращался в различные инстанции в России. «Футболят только», — говорит он. Рощин в декабре 2024 года получил ответ от начальника таганрогского СИЗО Александра Штоды. В нем утверждалось, что, согласно учетным данным ФСИН, Виктория Рощина не находилась под стражей в этом изоляторе.

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Фото на обложке: Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA