Где и в каких условиях содержат (и жестоко пытают) украинцев, попавших в российский плен Главное из доклада «Мемориала»

Пленные украинские военные, защищавшие завод «Азовсталь» в Мариуполе, в автобусе. 17 мая 2022 года, Еленовка, самопровозглашенная ДНР Алексей Куденко / РИА Новости / Спутник / Profimedia

В январе 2025 года российские правозащитники впервые с начала российско-украинской войны приехали в Украину с мониторинговой миссией. По итогам поездки Центр «Мемориал» опубликовал «Украина: военные преступления российских агрессоров». Он состоит из трех частей, последняя посвящена условиям содержания украинских пленных в российских колониях, изоляторах и тюрьмах. Всего, по данным глобальной инициативы , таких мест лишения свободы 280: в России — 196, на оккупированной территории Украины — 84. Бывшие украинские пленные рассказали правозащитникам, где именно и в каких условиях их содержали в России. «Медуза» рассказывает о самых страшных местах, где удерживают пленных.

Внимание. Этот текст содержит описание сцен пыток.

Бывшая ИК-120 в Еленовке, Донецкая область Украины

Двое украинских военных из 36-й отдельной бригады морской пехоты попали в плен в Мариуполе весной 2022 года. Младший сержант оборонял Завод имени Ильича и сдался в плен вместе со своим подразделением в апреле. Контрактник ВВ участвовал в боях за металлургический комбинат «Азовсталь» и сдался в плен в мае. Оба были освобождены в результате обменов: АА вернулся в Украину в сентябре 2024 года, ВВ — в феврале 2023-го.

Сразу после сдачи в плен военных повезли на автобусах в ИК-120 в Еленовке. Всего весной 2022 года там оказались около 200 человек. Колонию, которая ранее была заброшена, спешно открыли, не подготовив к приему заключенных: окна без стекол были затянуты пластиковой пленкой, унитазы вырваны из пола. В колонии, по словам пленных, не было ни воды, ни отопления. Первые дни они спали на бетонном полу, позже им выдали матрасы. Но места для сна на всех не хватало — спали по очереди, в том числе в коридорах.

АА рассказал, что после выхода из автобуса пленных пропускали через «коридор почета» — выстроившиеся с двух сторон тюремщики били пробегавшего между ними человека. Другой свидетель сообщил, что, если заключенные падали от ударов, бить их не прекращали, а когда надзирателям надоедало, их оттаскивали к стене, ставили «звездочкой» и снова избивали.

Кормили пленных в Еленовке так: утром давали чай или кипяток и кусок хлеба; в обед давали чай и четвертинку батона и полтарелки перловки или квашеную капусту; на ужин чай и кусок хлеба. На еду отводилось две-три минуты. Брать с собой еду или доедать на ходу запрещали. Тех, кто пытался нарушить запрет, заставляли долго сидеть на корточках, их избивали и заставляли петь русские песни. Самая большая проблема была с питьевой водой — пахнущую болотом воду завозили на пожарных автомашинах в ограниченных количествах, ее не хватало на всех.

На допросах пленные должны были стоять согнувшись и не поднимать головы, чтобы не видеть следователя. Их спрашивали, где они воевали, какие позывные у них были, какие приказы получали, были ли ранены. Особенно российских следователей, по словам пленных, интересовали «азовцы». Если ответы не устраивали следователя, пленного избивали. Если была хоть малейшая зацепка, позволяющая предъявить украинскому военному обвинения, пленного начинали избивать еще сильнее, пытать, ломать пальцы и требовать признания.

Барак, где держали BB, находился примерно в 50 метрах от барака с «азовцами», уничтоженного при невыясненных обстоятельствах. По словам BB, ночью в бараке произошел взрыв и начался пожар. Он слышал крики пленных из горящего барака, но им никто не помог. Другой свидетель рассказал, что барак стоял на отшибе, среди промышленных построек, и что в него специально отобрали людей из разных бараков.

29 июля 2022 года по колонии в поселке Еленовка был нанесен ракетный удар. В результате обстрела погибли 53 украинских военнопленных и еще 75 получили ранения. Генштаб ВСУ обвинил в произошедшем Россию, Минобороны РФ — Украину. Вскоре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что организация запустит миссию, в задачи которой будет входить сбор информации по факту гибели украинских военнопленных в Еленовке. В январе 2023 года ее распустили из-за отсутствия четких гарантий безопасности. Спустя два года после удара по колонии Служба безопасности Украины объявила о подозрении бывшему начальнику колонии в Еленовке Сергею Евсюкову и его заместителю Дмитрию Неелову. По версии украинского следствия, они сознательно затягивали эвакуацию раненых украинских пленных в медицинские учреждения.

АА в апреле 2022-го перевели в СИЗО-2 Ряжска в Рязанской области, ВВ — в октябре в СИЗО-2 Старого Оскола Белгородской области. По рассказам пленных, их перевозили в разных условиях: группу АА везли до аэродрома в Таганроге на автобусе, группу ВВ доставили к самолету в кузове КамАЗа, куда закинули «со связанными руками и завязанными глазами за руки и за ноги, как мешки». В самолете связанных пленных либо укладывали на металлический пол, либо рассаживали — сидений не было. Всю дорогу их периодически били.

СИЗО-2 в Ряжске, Рязанская область

После прибытия в СИЗО врачи осматривали пленных, затем некоторых из них избивали надзиратели. АА после осмотра провели по «коридору из спецназа», где его избивали ногами и дубинками.

Сразу после этапа пленных начинали допрашивать. Для этого на каждом этаже СИЗО были специальные комнаты. «В этих комнатах у них лежит на столе „джентльменский набор“ — трубы ПВХ, которыми бьют, шокеры двух типов, коробка с иголками, которые загоняют под ногти, пакеты, которые они надевают на голову допрашиваемому и душат. Рядом стоит емкость с водой и льдом для того, чтобы приводить в чувство тех, кто упал в обморок. Иногда в эту же емкость опускали голову допрашиваемого и топили его там в качестве пытки», — вспоминал АА. За два с половиной месяца его допрашивали 35 раз.

Допросы продолжались от 30 минут до полутора часов. Тех, кто не выдерживал и «сознавался» в совершении преступлений, увозили в колонию в Макеевке в самопровозглашенной ДНР.

Кроме того, пленных регулярно били во время утренних поверок. Свидетели утверждают, что сотрудники ФСИН и спецназа избивали пленных для развлечения. АА избивали четыре раза. В феврале 2023-го его увезли в ИК-10 в Мордовии.

ИК-10 в поселке Ударный, Мордовия

В ИК-10, по словам АА, была очень жесткая «приемка» прибывших пленных: заставили очень быстро раздеться догола и взять тюремную одежду, при этом все это время сильно избивали пластиковыми трубами. Многих заставляли ложиться на землю и снова били. Так продолжалось около 40 минут.

АА оказался в камере на 10 человек. Всего в том же бараке держали около 300 пленных из Украины. Заключенным разрешали ходить в туалет и пить воду из-под крана только по команде. На одну камеру давали три минуты на поход в душ.

Большую часть дня пленные должны были стоять неподвижно. За малейшее нарушение их избивали, травили собаками и издевались над ними. При этом наказанию могли подвергнуть не только «нарушителя», но и всю камеру.

Как-то мы выбежали в коридор утром, там была немецкая овчарка, и по команде кинолога эта овчарка начала кусать пленных, в частности, меня кусала два раза: за ноги, за руки. Но она оказалась намного добрее, чем люди. Один раз овчарка меня просто укусила и отпустила, а второй раз кинолог давал команды: взять, рвать, кусать и овчарка принялась меня очень сильно кусать. <Моему сокамернику> собака откусила кусок кожи у локтя, у него потом эта рана долго гнила. Били также током по всему телу, по гениталиям, в задний проход. Иногда заставляли приседать, маршировать на месте. Однажды зашли спецназовцы в камеру и сказали приседать 700 раз. Был один сотрудник, придумавший следующее: мы должны были выбежать из камеры, стать в один ряд, взять друг друга за плечи и на скорость присесть сто раз одновременно. Если, например, на 55-м сбивались, то начинали все сначала. Через три минуты таких упражнений мы ног не ощущали.

Такой режим действовал первые полгода после приезда АА в колонию. Затем начались некоторые послабления. Однако к этому времени, по его словам, у многих уже вздулись вены на ногах, у некоторых даже начали гнить ноги. Несмотря на то, что в колонии работали три врача, не все из них оказывали помощь пленным. Один врач, по словам АА, делал что мог, хоть как-то реагировал и во время медосмотра пытался не допустить избиений и издевательств. Другого заключенные прозвали : «Он любые жалобы на здоровье лечил электрошокером».

Что еще бывшие пленные рассказывали об ИК-10

СИЗО-2 в Таганроге, Ростовская область

В СИЗО-2 Таганрога начали привозить украинских пленных — как военных, так и гражданских — примерно с весны 2022 года. По приезду связанных людей сбрасывали с грузовиков и избивали. По коридорам пленных заставляли перемещаться согнувшись, с опущенными или закрытыми глазами.

По данным «Мемориала», функции тюремщиков в СИЗО Таганрога выполняли прикомандированные спецназовцы. К какой структуре они относятся, неизвестно. Они либо применяли «насилие ради насилия», либо проявляли агрессию к отдельным людям из-за их принадлежности к конкретным военным формированиям или из-за татуировок.

В таганрогском СИЗО-2 также постоянно присутствовали сотрудники ФСБ, которые пытками выбивали у заключенных ложные показания и признания, а также заставляли отказываться от адвокатов.

Пленных заставляли разучивать гимн России, «Катюшу» и «Смуглянку». Если кто-то ошибался, всех людей в камере избивали. Их также заставляли выполнять физические упражнения. Если в камере был больной, который не мог этого делать, остальные должны были отжиматься за него.

По словам одного из собеседников «Мемориала», в мае 2022 года в СИЗО Таганрога попал гражданин Польши, который заявил, что «поехал путешествовать в Украину и посмотреть, что там происходит, но повернул не туда и заехал к военным РФ на блокпост». Его регулярно избивали за то, что он не учит русский язык, и за то, что Польша помогает Украине. Одна из смен на посту во время поверки избила его так сильно, что у него посинели и начали отказывать ноги, и в середине июня 2022 года он умер.

Что еще известно про СИЗО-2 в Таганрог

СИЗО-2 в Галиче, Костромская область

«Приемка» украинских пленных в Галиче проводилась примерно так же, как в других местах лишения свободы: узники должны были пройти через коридор надзирателей, которые их избивали.

Допросы пленных продолжались с восьми утра до одиннадцати вечера, без выходных, с избиениями и электрошокерами. Первые допросы проводили военные, дальше этим занимались следователи и силовики в форме с нашивками «Спецназ».

В СИЗО-2 Галича пленных пытали с помощью электрошокеров, избивали деревянными палками и молотками, резиновыми дубинками, душили пластиковыми пакетами и топили в емкости с водой, прижигали уши зажигалкой. Заключенных заставляли вырезать ножом или проволокой татуировки с проукраинскими надписями и символами. К ним также применяли сексуализированное насилие.

СИЗО-3 в Кизеле, Пермский край

Примерно в сентябре 2024 года несколько десятков украинских пленных перевели в следственный изолятор в Кизеле. «Мемориал» называет это СИЗО «вторым Таганрогом» из-за жестоких пыток.

«Приемка в Перми была жестче, чем в Таганроге. Надевали мешок на голову и лупили со всех сил. Сломали правую руку от локтя до кисти. По приходу в камеру упал без сознания», — рассказал правозащитникам один из пленных.

Украинское издание «Слiдство. Инфо» сообщало, что после такого избиения в Кизеле умер Евгений Матвеев, мэр города Днепрорудное Запорожской области. Его тело было передано семье в декабре 2024 года.

Пленные, находившиеся в СИЗО Кизела, рассказывали, что они должны были весь день стоять, им было запрещено разговаривать друг с другом, их постоянно били, разрешали пить и ходить в туалет только по команде, заставляли делать физические упражнения. Кроме того, окна в камерах в течение дня не закрывали даже зимой, а теплую одежду пленным не выдавали.

По данным «Слiдство. Инфо», украинская журналистка Виктория Рощина, которая была задержана и пропала в августе 2023-го на оккупированных Россией территориях Украины, умерла 19 сентября 2024 года именно в СИЗО-3 в Кизеле.

История Виктории Рощиной

