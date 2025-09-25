«Слiдство.Iнфо»: украинская журналистка Виктория Рощина погибла в СИЗО Пермского края

Украинская журналистка Виктория Рощина перед гибелью содержалась СИЗО № 3 города Кизел Пермского края, говорится в расследовании издания «Слiдство.Iнфо». По данным журналистов, в этом изоляторе она умерла.

Ранее Офис генпрокурора Украины сообщал, что Рощина содержалась в СИЗО города Таганрога в Ростовской области.

«Слiдство.Iнфо» со ссылкой «на закрытые российские базы» пишет, что свидетельство о смерти Рощиной выдал Ленинский отдел ЗАГС в Перми. Дата смерти, указанная в документе — 19 сентября 2024 года.

В расследовании говорится, что за восемь дней до гибели Рощину вместе с еще частью пленных этапировали из СИЗО Таганрога в изолятор № 3 города Кизел Пермского края. Эту информацию журналисты получили от освобожденного из плена украинского военнослужащего по имени Данил. По его словам, он ехал с Рощиной в одном поезде. Он рассказал, что журналистка выглядела «похудевшей», но могла ходить самостоятельно. Военный заявил, что в пермском СИЗО украинских заключенных били, а женщин брили налысо. «Медиазона» со ссылкой на источник подтвердила, что осенью 2024 года нескольких украинских пленных и похищенных гражданских переводили в Кизел из СИЗО в Таганроге.

О том, что Рощина погибла в пермском СИЗО, в разговоре со «Слiдство.Iнфо» подтвердил представитель Офиса генпрокуратуры Украины Тарас Семкив.

«В этом месте она находилась менее двух недель, и именно там произошла ее смерть. Именно в СИЗО в городе Кизел», — сказал он. По его словам, тело Рощиной передали в Украину «в таком состоянии, которое не давало возможности провести полноценное судебно-медицинское исследование», по результатам которого можно было получить информацию о причине смерти журналистки.

Украинская журналистка, 27-летняя Виктория Рощина попала в плен в августе 2023 года в Энергодаре, захваченном российскими войсками в начале полномасштабного вторжения в Украину. Она поехала в оккупированную Запорожскую область как внештатный автор «Украинской правды» для подготовки репортажа. В течение нескольких месяцев держали в отделениях полиции и СИЗО в разных городах, как на оккупированной территории, так и в России. По свидетельствам очевидцев, в заключении журналистку пытали, она сильно похудела — до 30 килограммов — и не могла ходить без посторонней помощи. Предполагалось, что в сентябре 2024 года журналистку включат в обмен военнопленными, но в итоге власти РФ объявили, что Рощина умерла. Тело журналистки со следами пыток передали Украине в феврале 2025 года.

В августе 2025 года Офис генпрокурора Украины сообщил о заочном подозрении начальнику СИЗО № 2 города Таганрога Ростовской области по делу об организации пыток украинских граждан, в том числе Виктории Рощиной. «Там она [Рощина] подверглась системным пыткам, побоям, унижениям, угрозам, жестким ограничениям в доступе к медицинской помощи, питьевой воде и пище. Кроме того, к ней применялись физические наказания и психологическое давление с требованием сотрудничества с администрацией учреждения», — утверждали в прокуратуре.

