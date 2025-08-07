Украинская прокуратура обвинила начальника СИЗО Таганрога в организации пыток журналистки Виктории Рощиной

Офис генпрокурора Украины начальнику СИЗО № 2 города Таганрога Ростовской области по делу об организации пыток украинских граждан, в том числе журналистки Виктории Рощиной.

Ведомство утверждает, что в этом российском следственном изоляторе организовали «систему репрессивного обращения с удерживаемыми гражданами Украины, в том числе гражданскими лицами».

Одной из заключенных СИЗО в 2024 году была журналистка Виктория Рощина. «Там она подверглась системным пыткам, побоям, унижениям, угрозам, жестким ограничениям в доступе к медицинской помощи, питьевой воде и пище. Кроме того, к ней применялись физические наказания и психологическое давление с требованием сотрудничества с администрацией учреждения», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Украинские следователи открыли расследование по обвинениям в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (части 1 и 2 статьи 438 УК Украины, наказывается лишением свободы сроком до 12 лет).

В пресс-релизе прокуратуры не называется имя начальника СИЗО № 2 Таганрога, которому предъявлено заочное обвинение. В Нацполиции Украины уточняют, что речь идет о бывшем руководителе следственного изолятора.

Согласно открытым данным, сейчас должность начальника таганрогского изолятора занимает Вячеслав Власс, а до этого (когда там содержалась Виктория Рощина) им был Александр Штода.

Украинская журналистка, 27-летняя Виктория Рощина попала в плен в августе 2023 года в Энергодаре, захваченном российскими войсками в начале полномасштабного вторжения в Украину. Она поехала в оккупированную Запорожскую область как внештатный автор «Украинской правды» для подготовки репортажа.

Рощину несколько месяцев держали в отделениях полиции и СИЗО в разных городах, как на оккупированной территории, так и в России. По свидетельствам очевидцев, в заключении журналистку пытали, она сильно похудела — до 30 килограммов — и не могла ходить без посторонней помощи. Предполагалось, что в сентябре 2024 года журналистку включат в обмен военнопленными, но в итоге власти РФ объявили, что Рощина умерла. Тело журналистки со следами пыток передали Украине в феврале 2025-го. Владимир Зеленский посмертно наградил погибшую в плену журналистку орденом Свободы.

