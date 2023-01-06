ООН распустила миссию по расследованию обстрела колонии в Еленовке

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию обстоятельств обстрела колонии в Еленовке, в результате которого погибли не менее 53 украинских военнопленных, из-за отсутствия четких гарантий безопасности. Об этом сообщил его представитель Стефан Дюжаррик во время пресс-конференции.

«У нас было политическое соглашение, но для такой сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии в зоне боевых действий, нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа от обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем», — цитирует ТАСС слова Дюжаррика.

Представитель генерального секретаря также заверил, что миссия будет возобновлена в будущем: «Как только мы почувствуем, что есть необходимые гарантии безопасности и мы можем туда отправиться, миссия будет восстановлена», — заявил он.

Утром 29 июля по колонии в деревне Еленовка, расположенной в 40 километрах к северо-востоку от Донецка, был нанесен ракетный удар. В результате обстрела погибли 53 украинских военнопленных и еще 75 получили ранения. Генштаб ВСУ обвинил в произошедшем Россию, Минобороны РФ — Украину.

В начале августа генсек ООН объявил, что организация запускает миссию, в задачи которой будет входить сбор информации по факту гибели украинских военнопленных в Еленовке. По словам Гутерриша, с просьбой о проведении такого расследования к ООН обратились и Украина, и Россия.

Подробнее об обстреле колонии

По колонии в Донбассе, где содержались украинские пленные, нанесен ракетный удар. Генштаб ВСУ утверждает, что это сделала Россия. Минобороны РФ обвиняет украинцев

Подробнее об обстреле колонии

По колонии в Донбассе, где содержались украинские пленные, нанесен ракетный удар. Генштаб ВСУ утверждает, что это сделала Россия. Минобороны РФ обвиняет украинцев