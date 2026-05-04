Spiegel: российские издательства начали нанимать цензоров для проверки книг перед публикацией

В российских издательствах стало «обычной практикой» привлечение экспертов, которые проверяют книги на наличие «чувствительных» мест перед публикацией, пишет Spiegel со ссылкой на беседы с тремя источниками в книгоиздательской отрасли РФ.

По словам источников Spiegel, в ходе такой проверки удаляются все фрагменты, которые могут оказаться «потенциально проблемными», а темы, касающиеся сексуальной ориентации и гендерной идентичности, исключаются полностью.

Как организована работа этих «экспертов», в каком формате их привлекают к цензуре и какие книги были таким образом отредактированы — не уточняется.

Цензура в российском книгоиздательстве существенно усилилась за время полномасштабной войны. После того, как в ноябре 2023 года Верховный суд РФ объявил «экстремистским» несуществующее «международное движение ЛГБТ», ряд книг оказался фактически под запретом, а независимые книжные магазины начали штрафовать на сотни тысяч рублей по протоколам о «пропаганде ЛГБТ».

Одним из главных раздражителей для властей стал роман «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой, из-за выпуска и продажи которого сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum обвинили в «экстремизме». В конце апреля 2026 года по этому же делу задержали гендиректора издательства «Эксмо» (издательство Popcorn Books было его частью) Евгения Капьева вместе с несколькими топ-менеджерами. Позже их отпустили в статусе свидетелей.