Дело «Эксмо» вышло на новый уровень. Теперь силовики пришли к ключевым руководителям издательства Задержан гендиректор Евгений Капьев. Он якобы причастен к «распространению ЛГБТ-литературы»

В Москве сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к руководителям издательства «Эксмо», сообщил близкий к силовикам РЕН ТВ. Телеканал опубликовал видео, на котором запечатлен черный микроавтобус у дверей московского офиса «Эксмо» на улице Зорге — из него выходят неизвестные люди, предположительно силовики.

Позже информацию об обысках подтвердили источники других СМИ, в том числе ТАСС, РБК и «Коммерсанта». При этом телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что офис «Эксмо» продолжает работу. Сотрудники днем 21 апреля спокойно выходили на обед, а полицейских или служебных машин силовиков у здания видно не было, сообщил корреспондент издания. Среди руководства «Эксмо», по данным «Осторожно, новости», были те, кто узнали об обысках из СМИ.

Близкий к силовикам телеграм-канал Mash опубликовал ролик, как из офиса «Эксмо» выносят коробки и грузят в легковую машину без опознавательных знаков.

Генеральный директор издательства Евгений Капьев, по данным СМИ, задержан. Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах утверждает, что Капьева допрашивают по уголовному делу об организации деятельности «экстремистской» организации (статья 282.2 УК). Максимальное наказание по первой части этой статьи — 10 лет лишения свободы.

ТАСС утверждает, что силовики проводят следственные действия по нескольким адресам в издательстве «Эксмо» в рамках уголовного дела о «распространении ЛГБТ-литературы». Аналогичный повод называет РЕН ТВ. По данным РБК, Капьева задержали в качестве подозреваемого. Следствие считает, что он причастен к распространению романов Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка».

Источники Mash и «Русской службы Би-би-си» напрямую связывают обыски с «делом книгоиздателей». Телеграм-канал утверждает, что другие фигуранты дела — бывшие сотрудники «Эксмо» — дали показания на издательство, после чего силовики пришли с обыском на склад и в офис «Эксмо» с постановлением об изъятии запрещенных материалов.

«Дело книгоиздателей» В мае 2025 года сотрудников Popcorn Books и Individuum — издательств, входящих в холдинг «Эксмо», — обвинили в «организации деятельности экстремистской организации» (подразумевается несуществующее «‎международное общественное движение ЛГБТ», объявленное в РФ «экстремистским»). Всего весной 2025-го по делу об «ЛГБТК-экстремизме» задержали 11 человек. Обвинения предъявили Дмитрию Протопопову, Артему Вахляеву и Павлу Иванову, работавшим в Individuum и Popcorn Books. В сентябре их внесли в реестр «террористов и экстремистов». Поводом для дела называют роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке». А всего, по данным правозащитной организации «Первый отдел», в уголовном деле фигурируют 10 книг Popcorn Books: «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой;

«Окна во двор» и «Тетрадь в клеточку» Микиты Франко;

«Heartstopper. С замиранием сердца» Элис Осман;

«Аристотель и Данте открывают тайны Вселенной» Бенджамина Алире Саэнса;

«Дарий Великий заслуживает большего» Адиба Хоррама;

«Свита короля» Норы Сакавич;

«Лиа: жизнь не по нотам» и «С любовью, Криквуд» Бекки Алберталли.

В ходе расследования «дела книгоиздателей» выяснилось, что деньги от проданных запрещенных книг поступали в кассу «Эксмо», а «руководство было в курсе этого», рассказали источники «Русской службы Би-би-си» на книжном рынке.

Ранее участники книжного рынка в разговорах с «Медузой» связывали с группой «Эксмо-АСТ» («Эксмо» входит в эту группу, — прим. «Медузы») несколько казахстанских издательств. Они выпускали книги, публикация которых в России больше невозможна из-за военной цензуры и ужесточения анти-ЛГБТК+ законодательства. Неясно, имеет ли в виду эти издательства источник «Би-би-си», говоря о продажах запрещенных книг.

По словам одного из собеседников «Би-би-си», Капьев после задержания сотрудников Popcorn Books и Individuum на некоторое время уезжал из России, но через несколько месяцев вернулся, понадеявшись, что «раз год его не трогали, то все в порядке».

Собеседники «Медузы» в книжной индустрии рассказывали, что после первых обысков и задержаний по «делу книгоиздателей» в 2025 году почти все руководство холдинга «спряталось». Многие руководители, по словам собеседников, на время уезжали из России. Источники также предполагали, что в «деле книгоиздателей» появятся другие обвиняемые.

Помимо Капьева, задержаны еще два топ-менеджера «Эксмо», утверждает Mash. В числе задержанных главный редактор издательства Александра Шипетина. Кто третий, пока неизвестно.

Президент и контролирующий акционер издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков подтвердил, что Капьева и еще нескольких сотрудников «Эксмо» доставили в Следственный комитет для допроса по «делу книгоиздателей». «В офисе издательства следственные действия не проводились. Дополнительной информацией не обладаем», — отметил Новиков.

Позже в «Эксмо-АСТ» уточнили, что на допрос в СК доставили Капьева, финансового директора «Эксмо», директора по дистрибуции издательства и заместителя редакции по коммерческой деятельности.

Издательство входит в крупнейшую в России издательскую группу «Эксмо-АСТ». Само «Эксмо» в 2024 году стало лидером по количеству выпущенных книг.