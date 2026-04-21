В 2023 году Верховный суд РФ объявил «экстремистским» несуществующее «Международное движение ЛГБТ». Это дало повод силовикам преследовать ЛГБТ-людей и тех, кто их поддерживает. Сцены с ЛГБТ-персонажами стали вырезать из кино, сериалов и книг. Часто правообладатели делали это добровольно — так они надеялись обезопасить себя от рисков. Не помогло: в мае 2025 года сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum обвинили в «экстремизме» из-за квир-литературы (в частности, из-за романа «Лето в пионерском галстуке»). Нескольких человек отправили под домашний арест. Вскоре Popcorn Books объявило о закрытии. Издательство входило в структуру «Эксмо» — крупнейшего игрока на российском книжном рынке. Деньги от продажи «запрещенных» книг якобы поступали в его кассу. Теперь силовики пришли к руководителям самого «Эксмо». Гендиректор издательства Евгений Капьев задержан.

Дело «Эксмо» вышло на новый уровень. Теперь силовики пришли к ключевым руководителям издательства Задержан гендиректор Евгений Капьев. Он якобы причастен к «распространению ЛГБТ-литературы»

Фото на обложке: Василий Кузьмичёнок /Агентство «Москва»