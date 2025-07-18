Московский книжный магазин «Фаланстер» оштрафовали на 800 тысяч рублей по статье о «пропаганде ЛГБТ»

Тверской районный суд Москвы оштрафовал московский независимый книжный магазин «Фаланстер» на 800 тысяч рублей по административной статье о пропаганде ЛГБТ (статья 6.21 КоАП), передает «Медиазона».

По этой же статье оштрафован основатель «Фаланстера» Борис Куприянов — на 100 тысяч рублей. Поводом для составления протоколов на книжный и его основателя, как пишет «Медиазона», стало заключение специалиста в отношении нескольких книг и комиксов: «Скорее счастлив, чем нет» Адама Сильвера, «Плод познания» Лив Стремквист, «Неправильное воспитание Кэмерон Пост» Эмили Дэнтфорт, «Инфернальный феминизм» Пер Факснельд, «Фехтовальщики Том 2» К.С. Пакат. Согласно заключению, в книгах были обнаружены признаки «пропаганды нетрадиционных отношений и ».

Борис Куприянов заявил, что видит в экспертизе множество нарушений — он отметил, что неясно, какой уровень образования у специалиста, но вывод он делает за пределами своей компетенции и «выдирает слова» из контекста. Изъятые книги, по словам Куприянова, «ни в какие реестры запрещенных или экстремистских материалов не включены» и до появления заключения специалиста «запрещенной информации в них выявлено не было». В ходе прокурорской проверки, добавил Куприянов, из магазина изъяли 37 книг.

В марте в «Фаланстер» с проверкой приходили сотрудники прокуратуры. Через некоторое время после этого на книжный магазин и на Бориса Куприянова составили протоколы по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (20.33 КоАП). В конце мая Тверской районный суд Москвы оштрафовал «Фаланстер» на 80 тысяч рублей, а Куприянова — на 40 тысяч рублей по этой статье. Поводом, как писала «Медиазона», стала покупка одним из посетителей книги белорусского анархиста Игоря Олиневича «Еду в Магадан». Она была издана при поддержке «Федерации анархического черного креста», объявленного в России «нежелательной» в январе 2024 года.

В июне стало известно о протоколах, составленных на «Фаланстер» и Куприянова по статье о «пропаганде ЛГБТ», однако тогда не было информации, что послужило поводом для них.