На книжный магазин «Фаланстер» составили протокол об участии в деятельности «нежелательной» организации

Тверской районный суд Москвы зарегистрировал административные дела в отношении юридического лица книжного магазина «Фаланстер» и его соучредителя Бориса Куприянова, сообщила «Медиазона».

Протоколы составили по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (20.33 КоАП). Сотрудничество с какой именно «нежелательной» организацией вменяют «Фаланстеру» и Куприянову, неизвестно.

Заседания по административным делам запланированы на 26 мая. Участвовать в рассмотрении протоколов будет Тверская межрайонная прокуратура Москвы.

В феврале «Фаланстер» отменил презентацию книги Кирилла Медведева «Антифашизм для всех. Исправленный и дополненный» после доносов провластных активистов. По словам основателя магазина Бориса Куприянова, на мероприятие жаловались «так называемые „левые“» активисты и «православные имперцы».

В марте, как сообщал поэт и публицист Иван Давыдов, в «Фаланстер» с проверкой приходили сотрудники прокуратуры. Что было причиной их визита, неизвестно. По словам Давыдова, прокуратура изъяла несколько книг, в том числе произведения Мишеля Фуко, Ханны Арендт, Вальтера Беньямина и Сьюзен Зонтаг.