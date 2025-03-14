В Москве прокуратура пришла с проверкой в книжный магазин «Фаланстер»

В Москве сотрудники прокуратуры 13 марта пришли в книжный магазин «Фаланстер», сообщил поэт и публицист Иван Давыдов.

Что стало поводом для проверки, неизвестно. Давыдов предполагает, что на магазин написали донос.

«В каналах профессиональных любителей карающего начальства пишут — „нарушений столько, что без последствий не обойдется“. Ну и разворачивают травлю Бори Куприянова, создателя и директора магазина, моего доброго друга», — пишет Давыдов.

По его словам, «ничего запрещенного» в книжном магазине не нашли, «но изъяли под расписку „Надзирать и наказывать“ Мишеля Фуко, а также книги Арендт, Беньямина и Зонтаг».

«Это все не значит, конечно, что обойдется без последствий. Помним, где живем и что за это бывает», — добавил публицист.

Магазин и его основатели сообщения о визите прокуратуры не комментировали.

В феврале книжный магазин «Фаланстер» отменил презентацию книги Кирилла Медведева «Антифашизм для всех. Исправленный и дополненный» после доносов провластных активистов. По словам основателя «Фаланстера» Бориса Куприянова, на мероприятие жаловались «так называемые „левые“» активисты и «православные имперцы», в том числе телеграм-канал «Сыны Монархии», которые сами «поклоняются фашизму и гонят его противников».