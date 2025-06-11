На московский книжный магазин «Фаланстер» составили протокол о «пропаганде ЛГБТ»

В отношении независимого книжного магазина «Фаланстер» составлен протокол о «пропаганде ЛГБТ» (часть 1 статьи 6.21 КоАП). Он поступил в Тверской районный суд, сообщила «Медиазона», которая обратила внимание на соответствующую карточку в базе судов.

Что стало поводом для составления протокола, неизвестно. По этой статье «Фаланстеру» грозит штраф до миллиона рублей или приостановка работы на срок до 90 дней.

Кроме того, на сооснователя «Фаланстера» Бориса Куприянова составили еще один протокол об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП).

В марте сотрудники прокуратуры приходили с проверкой в «Фаланстер». Как сообщал поэт и публицист Иван Давыдов, «ничего запрещенного» в книжном магазине не нашли, «но изъяли под расписку „Надзирать и наказывать“ Мишеля Фуко, а также книги Арендт, Беньямина и Зонтаг». На Бориса Куприянова и магазин вскоре составили протоколы об участии в деятельности «нежелательной» организации.

В конце мая «Фаланстеру» и Куприянову назначали штрафы в размере 80 и 40 тысяч рублей соответственно. Поводом стала покупка одним из посетителей книги белорусского анархиста Игоря Олиневича «Еду в Магадан», которая была издана при поддержке «Федерации анархического черного креста», объявленного в РФ «нежелательной» организацией в январе 2024 года.

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