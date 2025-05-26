Книжный магазин «Фаланстер» оштрафовали на 80 тысяч рублей за продажу букинистической книги «Еду в Магадан»

Тверской районный суд Москвы назначил книжному магазину «Фаланстер» штраф в 80 тысяч рублей по протоколу об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба московских судов.

Как пишет «Медиазона», поводом для протокола стала покупка одним из посетителей книги белорусского анархиста Игоря Олиневича «Еду в Магадан», которая была издана при поддержке «Федерации анархического черного креста», объявленного в РФ «нежелательной» организацией в январе 2024 года.

По словам основателя «Фаланстера» Бориса Куприянова, книга букинистическая и была сдана в магазин в двух экземплярах, в деятельности организации книжный не участвовал. По словам Куприянова, книги в магазине проверяют по списку Минюста два раза в неделю, а в этой книге было указано «совершенно другое» издательство.

Он не признал вину и попросить прекратить производство по делу.

Адвокат Александр Альдаев обратил внимание, что организаций с таким названием много в Европе, а признанная «нежелательной» находится в США. По мнению защиты, американская организация вряд ли могла участвовать в создании книги «на другом континенте». Он отметил, что договор о получении книги был заключен 25 августа 2023 года — то есть за полгода до признания организации «нежелательной».

Обновлено. Основателя магазина «Фаланстер» Бориса Куприянова оштрафовали на 40 тысяч рублей по обвинению в участии в деятельности «нежелательной» организации, сообщает «Медиазона». Отдельный протокол на Куприянова был составлен за продажу той же самой книги «Еду в Магадан».

За продажу книги «Еду в Магадан» ранее составили административный протокол на директора петербургского книжного магазина «Подписные издания» Елену Орлову.

В марте, как сообщал поэт и публицист Иван Давыдов, сотрудники прокуратуры приходили с проверкой в «Фаланстер». По его словам, «ничего запрещенного» в книжном магазине не нашли, «но изъяли под расписку „Надзирать и наказывать“ Мишеля Фуко, а также книги Арендт, Беньямина и Зонтаг». На Бориса Куприянова вскоре составили протоколы об участии в деятельности «нежелательной» организации.

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