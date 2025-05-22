На директора петербургского книжного «Подписные издания» составили протокол об участии в «нежелательной» организации. Поводом стала продажа книги «Еду в Магадан»

На директора петербургского независимого книжного магазина «Подписные издания» Елену Орлову составили протокол об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП). Об этом сообщила глава пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

По словам Лебедевой, 27 декабря 2024 года некий гражданин купил в «Подписных изданиях» книгу «Еду в Магадан» Игоря Олиневича. Эта книга была издана при поддержке Федерации анархического черного креста (ABCF), которая признана в России «нежелательной».

Протокол в отношении директора магазина рассмотрит Куйбышевский районный суд Петербурга.

10 апреля силовики пришли с проверкой в книжный магазин «Подписные издания». Как рассказывали сотрудники магазина, им дали список из 48 книг, которые необходимо убрать с полок. Позже на магазин составили административный протокол по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и ». Поводом для этого стала продажа книг «Тело каждого» Оливии Лэнг, «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Зонтаг. Магазин оштрафовали на 800 тысяч рублей. В текстах обнаружили «признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, идей запрещенного судом движения „ЛГБТ“».

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