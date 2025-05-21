В Петербурге книжный магазин «Подписные издания» оштрафовали на 800 тысяч рублей из-за продажи книг «О женщинах» и «Тело каждого»

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил книжному магазину «Подписные издания» административный штраф в размере 800 тысяч рублей по протоколу о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и » (часть 1 статьи 6.21 КоАП), сообщила «Медиазона» 21 мая.

Протокол в отношении магазина составили из-за продажи трех книг издательства Ad Marginem — «Тело каждого» Оливии Лэнг и «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Зонтаг. В текстах обнаружили «признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, идей запрещенного судом движения „ЛГБТ“», говорили ранее в пресс-службе петербургских судов.

Представитель «Подписных изданий» и адвокат сообщили в суде, что за содержание книг отвечают авторы и издатель, но не книжный магазин. По словам представителей магазина, сотрудники перед продажей проверяют, есть ли книга в перечне экстремистской литературы, но не изучают их содержание.

Представители силовых структур в начале апреля пришли с проверкой в магазин «Подписные издания» и изъяли десятки книг с «признаками ЛГБТ-идеологии», сообщали российские СМИ. После проверки руководству магазина выдали список из 48 книг, которые необходимо убрать с полок. В перечень попали книги Владимира Сорокина, Сьюзен Зонтаг, Валерия Панюшкина, Сергея Пархоменко, а также сборник эссе, где среди авторов указана активистка Дарья Серенко.

о «Подписных изданиях»

«Пока нас корешками вперед не будут выносить, мы ничего убирать не собираемся» Книжный рынок России в жесточайшем кризисе из-за войны и цензуры. «Бумага» узнала, что будут делать «Подписные издания» — один из лучших книжных магазинов страны

о «Подписных изданиях»

«Пока нас корешками вперед не будут выносить, мы ничего убирать не собираемся» Книжный рынок России в жесточайшем кризисе из-за войны и цензуры. «Бумага» узнала, что будут делать «Подписные издания» — один из лучших книжных магазинов страны