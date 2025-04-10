В Петербурге силовики пришли с проверкой в магазин «Подписные издания». По данным СМИ, изъяты книги с «признаками ЛГБТ-идеологии»

Силовики пришли с проверкой в независимый книжный магазин «Подписные издания» в Петербурге. Кадры оперативных мероприятий в магазине 10 апреля опубликовали 78.ru и Mash.

По их данным, проверку устроили из-за жалоб на запрещенную литературу. Как утверждается, в ходе рейда были изъяты десятки книг с «признаками ЛГБТ-идеологии».

Телеведущая Ксения Собчак утверждает, что в магазин приходили представители прокуратуры, у которых «возникли вопросы к нескольким книгам издательства Ad Marginem».

Главный редактор издательства Михаил Котомин заявил, что их книги «часто фигурируют в разных безумных списках, которые бродят как летучий голландец по разным организациям». «Зачастую там возникают причудливые позиции типа „Улицы с односторонним движением“ Вальтера Беньямина или „Надзирать и наказывать“ Мишеля Фуко. Какие конкретно книги из ассортимента вызвали на этот раз подозрения, мне не известно», — сказал Котомин в комментарии Собчак.

Обновление. Основатель «Подписных изданий» Михаил Иванов подтвердил «Ротонде», что в магазин приходили с проверкой. По словам сотрудников магазина, им дали список из 48 книг, которые необходимо убрать с полок. В список попали шесть книг о феминизме, среди которых — «О женщинах» философа Сьюзен Зонтаг, а также сборник эссе «7 текстов о феминизме. Обезоруживая гендер» с активисткой Дарьей Серенко среди авторов. Также прокуратура потребовала убрать книги журналистов Валерия Панюшкина и Сергея Пархоменко и роман «Доктор Гарин» Владимира Сорокина.

Верховный суд России в ноябре 2023 года объявил «экстремистским» несуществующее «международное движение ЛГБТ». После этого власти РФ и представители правоохранительных органов начали закрывать гей-клубы, проводить рейды на гей-вечеринках и возбуждать уголовные дела на ЛГБТК-активистов. За распространение «ЛГБТ-пропаганды» организациям грозят штрафы до одного миллиона рублей.

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