На книжный магазин «Подписные издания» составили протокол о «пропаганде ЛГБТ» из-за книг Сьюзен Зонтаг и Оливии Лэнг

В отношении петербургского независимого книжного магазина «Подписные издания» составлен административный протокол по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и » (часть 1 статьи 6.21 КоАП). Об этом сообщила руководитель пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

По ее словам, мировой судья судебного участка № 203 Санкт-Петербурга зарегистрировала соответствующее дело.

В протоколе говорится, что 24 февраля 2025 года в «Подписных издания» были куплены три книги: «Тело каждого» Оливии Лэнг, «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Зонтаг. Все книги изданы издательством Ad Marginem. Кто купил книги, не уточняется.

«Согласно полученному заключению, в представленных материалах содержатся признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, идей запрещенного судом движения „ЛГБТ“», — заявила Лебедева.

Она добавила, что представители книжного магазина «с правонарушением не согласны» и пообещали дать объяснения в суде.

10 апреля силовики пришли с проверкой в книжный магазин «Подписные издания». Как рассказывали сотрудники магазина, им дали список из 48 книг, которые необходимо убрать с полок. В список попали шесть книг о феминизме, среди которых — «О женщинах» Сьюзен Зонтаг, а также сборник эссе «7 текстов о феминизме. Обезоруживая гендер» с активисткой Дарьей Серенко среди авторов. Также прокуратура потребовала убрать книги журналистов Валерия Панюшкина и Сергея Пархоменко и роман «Доктор Гарин» Владимира Сорокина.

Читайте также

«Пока нас корешками вперед не будут выносить, мы ничего убирать не собираемся» Книжный рынок России в жесточайшем кризисе из-за войны и цензуры. «Бумага» узнала, что будут делать «Подписные издания» — один из лучших книжных магазинов страны

Читайте также

«Пока нас корешками вперед не будут выносить, мы ничего убирать не собираемся» Книжный рынок России в жесточайшем кризисе из-за войны и цензуры. «Бумага» узнала, что будут делать «Подписные издания» — один из лучших книжных магазинов страны