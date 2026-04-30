Топ-менеджеры «Эксмо» вернулись к работе после допросов. Они остаются в статусе свидетелей по «делу книгоиздателей», утверждает ТАСС

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев и другие сотрудники компании, которых вызывали на допрос в Следственный комитет, свободны — их отпустили без повесток, сообщает пресс-служба группы «Эксмо-АСТ».

Когда именно прошли «следственные мероприятия», о которых упоминается в сообщении пресс-службы, не уточняется. Сейчас топ-менеджеры «Эксмо» «вернулись к работе в штатном режиме», отметили в издательстве.

Ранее сообщалось, что сотрудников издательства обязали явиться к следователям на допрос 24 апреля. Позже появилась информация о допросе 27 апреля. Неясно, была ли это серия допросов или одно «следственное мероприятие».

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что Капьев и другие сотрудники издательства остаются в статусе свидетелей по уголовному делу о взяточничестве. С них взяли подписки о неразглашении данных следствия.

Гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева и других топ-менеджеров издательства задержали для допроса 21 апреля. СМИ сообщали, что Капьев задержан по делу об организации деятельности «экстремистской» организации. В «Эксмо» сказали, что глава издательства лишь находится на допросе. По данным «Коммерсанта», претензии следователей к менеджерам «Эксмо» связаны с тем, что издательство продолжило распространять книги «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка» после признания «движения ЛГБТ» экстремистским и его запрета в 2023 году. В компании говорили, что «несколько десятков таких книг не были отражены в складских остатках», и издательство какое-то время продавало их. По данным ТАСС, показания против топ-менеджеров «Эксмо» дали сотрудники Popcorn Books и Individuum, которых задержали по делу о продаже квир-литературы в 2025 году. Позже ТАСС сообщил, что менеджеров издательства «Эксмо» проверяют на получение взяток от бывших сотрудников Popcorn Books. «Коммерсант» предполагал, что речь идет о коммерческом подкупе, а не взятке, поскольку участники предполагаемой коррупционной схемы — предприниматели, а не чиновники.