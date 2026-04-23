СК отпустил топ-менеджеров «Эксмо», обязав явиться на допрос. Им не стали предъявлять обвинения

Следственный комитет России отпустил под обязательство о явке гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева и еще троих топ-менеджеров издательства, которых ранее задержали по делу об «экстремизме» из-за продажи квир-литературы. Первым об этом 23 апреля сообщил ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

В издательстве «Эксмо» сообщили РБК, что топ-менеджеров «Эксмо» отпустили без предъявления обвинений, их процессуальный статус не определен,

Собеседник ТАСС сказал, топ-менеджеры должны будут снова явиться к следователям на допрос 24 апреля.

Топ-менеджеров «Эксмо», в том числе гендиректора издательства Евгения Капьева и заместителя главного редактора по литературе Юлию Соколовскую, задержали для допроса 21 апреля. ТАСС утверждал, что показания против них дали сотрудники Popcorn Books и Individuum, которых задержали по делу о продаже квир-литературы в 2025 году. СК собирался выйти в суд, чтобы тот определил меру пресечения для топ-менеджеров «Эксмо», но не сделал этого.

Уголовное дело об «экстремизме» из-за квир-литературы возбудили в 2025 году в отношении сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum. Несколько человек отправили под домашний арест. Popcorn Books объявил о закрытии в начале 2026-го.

Читайте также

Дело «Эксмо» вышло на новый уровень. Теперь из-за «распространения ЛГБТ-литературы» силовики пришли к ключевым руководителям издательства СМИ сообщили, что задержан гендиректор Евгений Капьев. По данным «Эксмо», он на допросе

Читайте также

Дело «Эксмо» вышло на новый уровень. Теперь из-за «распространения ЛГБТ-литературы» силовики пришли к ключевым руководителям издательства СМИ сообщили, что задержан гендиректор Евгений Капьев. По данным «Эксмо», он на допросе