Антона Долина заочно приговорили к году колонии по делу о неисполнении обязанностей «иноагента»

Обновление. Суд в Москве заочно приговорил журналиста и кинокритика Антона Долина к году колонии по делу о неисполнении обязанностей «иноагента».

Прокуратура попросила заочно приговорить журналиста и кинокритика Антона Долина к году и 10 месяцам колонии по делу о неисполнении обязанностей «иноагента», сообщает корреспондент «Медиазоны» из судебного участка мирового судьи № 353 в Москве.

Долину вменяют пять постов, которые он публиковал без «иноагентских» плашек в своем телеграм-канале в 2024 и 2025 годах:

22 ноября 2024-го он писал, что его книга «Плохие русские» получили премию «Просветитель»;

10 декабря 2024-го сообщал, что собирается в Израиль с презентацией этой же книги;

11 февраля 2025-го опубликовал пост со ссылкой на свой дайджест о российском кино в ютьюбе;

24 февраля 2025-го писал о годовщине вторжения в Украину и рассказывал о своих публикациях;

1 марта 2025-го опубликовал пост с размышлениями о встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

О деле против Долина стало известно в сентябре 2025 года. В ноябре суд заочно арестовал кинокритика.

Минюст РФ объявил Антона Долина «иностранным агентом» в октябре 2022 года. Кинокритик не считает себя «иноагентом» и оспаривал это незаконное решение в суде, напомнила во время заседания делу о неисполнении обязанностей «иноагента» адвокат журналиста Ева Корнейчик.