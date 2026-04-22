Антона Долина заочно приговорили к году колонии по делу о неисполнении обязанностей «иноагента»
Источник: Медиазона
Обновление. Суд в Москве заочно приговорил журналиста и кинокритика Антона Долина к году колонии по делу о неисполнении обязанностей «иноагента».
Прокуратура попросила заочно приговорить журналиста и кинокритика Антона Долина к году и 10 месяцам колонии по делу о неисполнении обязанностей «иноагента», сообщает корреспондент «Медиазоны» из судебного участка мирового судьи № 353 в Москве.
Долину вменяют пять постов, которые он публиковал без «иноагентских» плашек в своем телеграм-канале в 2024 и 2025 годах:
- 22 ноября 2024-го он писал, что его книга «Плохие русские» получили премию «Просветитель»;
- 10 декабря 2024-го сообщал, что собирается в Израиль с презентацией этой же книги;
- 11 февраля 2025-го опубликовал пост со ссылкой на свой дайджест о российском кино в ютьюбе;
- 24 февраля 2025-го писал о годовщине вторжения в Украину и рассказывал о своих публикациях;
- 1 марта 2025-го опубликовал пост с размышлениями о встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
О деле против Долина стало известно в сентябре 2025 года. В ноябре суд заочно арестовал кинокритика.
Минюст РФ объявил Антона Долина «иностранным агентом» в октябре 2022 года. Кинокритик не считает себя «иноагентом» и оспаривал это незаконное решение в суде, напомнила во время заседания делу о неисполнении обязанностей «иноагента» адвокат журналиста Ева Корнейчик.