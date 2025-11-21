Суд в Москве заочно арестовал Антона Долина по делу о неисполнении обязанностей «иноагента»

Савеловский суд Москвы заочно арестовал журналиста и кинокритика Антона Долина по обвинению в неисполнении обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК), сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

Следственный комитет в конце сентября объявил, что возбудил уголовное дело против Долина. Ведомство утверждало, что журналист «неоднократно уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством». В СК отмечали, что Долин «находится за пределами территории Российской Федерации».

Минюст РФ объявил Антона Долина «иностранным агентом» в октябре 2022 года.