На Антона Долина завели уголовное дело о неисполнении обязанностей «иноагента»

Управление Следственного комитета по Москве объявило о возбуждении уголовного дела против журналиста, кинокритика «Медузы» Антона Долина по обвинению в неисполнении обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК).

В пресс-релизе СК говорится, что Долин «неоднократно уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством». Следствие установило, что журналист «находится за пределами территории Российской Федерации», и рассматривает вопрос об объявлении его в розыск.

Минюст РФ объявил Долина «иностранным агентом» в октябре 2022 года.