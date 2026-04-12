Вокруг резиденции Путина на Валдае обнаружили уже 27 башен для систем ПВО

По меньшей мере 27 расчетов противовоздушной обороны находится возле резиденции президента РФ Владимира Путина на Валдае в Новгородской области, сообщает «Радио Свобода» 12 апреля.

26 башен построили под зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», 27-ю — под зенитный ракетный комплекс С-400, следует из интерактивной карты, которую подготовил журналист «Радио Свобода» Марк Крутов.

По его словам, судя по спутниковым снимкам Planet Labs, строительство восьми новых башен «Панцирь-С1» началось 17 марта. Большинство из них уже построили, а некоторые оборудованы зенитно-ракетными комплексами, отметил Крутов.

Первая система ПВО «Панцирь-С1» появилась в районе резиденции Путина на Валдае в январе 2023 года, вторая — в июле 2024-го. При этом в 2025-м в этом районе начали наращивать количество систем противовоздушной обороны: в августе их было 12, а в декабре — уже 20.

Власти России утверждали, что Украина в декабре 2025 года пыталась атаковать резиденцию Путина на Валдае при помощи беспилотников. Москва не предоставила никаких доказательств. В Киеве это отрицали и говорили, что выступают против ударов по политическим центрам и местам, где находятся лидеры воюющих стран. В США посчитали, что Украина не пыталась атаковать резиденцию.

Издание «Проект» сообщало в 2023-м, что рядом с резиденцией Путина на Валдае находится дом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой — предполагается, что она мать троих детей президента РФ.

