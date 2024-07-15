На острове Рябиновый в 3,7 километра от резиденции Владимира Путина на Валдае установили вторую систему противовоздушной обороны «Панцирь-С1», свидетельствуют спутниковые снимки Google от 6 мая 2024 года. На них обратило внимание издание «Радио Свобода».

Судя по снимкам, систему ПВО установили на специально построенной башне. Ранее такое же сооружение с установкой противовоздушной обороны заметили в Подмосковье. Команда расследователей Conflict Intelligence Team предполагала, что с башни удобнее прикрывать воздушное пространство от украинских беспилотников.

Журналисты «Радио Свобода» изучили историю спутниковых снимков сервиса Planet.com и пришли к выводу, что установка ПВО у резиденции Путина на Валдае появилась в марте 2024 года.

В январе телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» связывал успешные атаки украинских беспилотников в Петербурге и Ленинградской области с нехваткой технических средств обнаружения и зенитно-ракетных комплексов ПВО, способных сбивать дроны. «„Панцири“ были брошены на защиту „особо важного“ объекта на Валдае», — утверждали авторы канала.

В январе 2023 года издание «Агентство» обнаружило еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» возле резиденции президента Владимира Путина на Валдае. Как сообщалось, его разместили в деревне Ящерово Новгородской области.

Через несколько месяцев соратники Алексея Навального нашли ЗРПК «Панцирь-С1» на Красной поляне в Сочи, где, как считается, находится секретная резиденция президента России.

Издание «Проект» писало, что на Валдае рядом с резиденцией Путина построили дом для Алины Кабаевой — как , она мать троих детей президента РФ.

Что известно об этом доме

На Валдае рядом с резиденцией Путина построили дом для Алины Кабаевой и ее детей. Она добирается туда по специальной ветке железной дороги В Сочи у нее есть 2600-метровый пентхаус. Главное из расследования «Проекта»

Что известно об этом доме

На Валдае рядом с резиденцией Путина построили дом для Алины Кабаевой и ее детей. Она добирается туда по специальной ветке железной дороги В Сочи у нее есть 2600-метровый пентхаус. Главное из расследования «Проекта»