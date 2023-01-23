«Агентство»: в шести километрах от резиденции Путина на Валдае установили ЗРПК «Панцирь-С1»

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Предположительно зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» установили в деревне Ящерово Новгородской области, в шести километрах от резиденции президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает «Агентство» со ссылкой на фотографию, которую предоставил житель города Валдай.

По словам автора снимка, расчет комплекса ПВО установили несколько недель назад. Другие жители Ящерово и соседних сел подтвердили «Агентству», что в деревне установили ПВО. Один из собеседников рассказал, что комплекс находится на боевом дежурстве, рядом постоянно находятся как минимум трое военных, а антенна радиолокационной станции вращается.

«Агентство» подчеркнуло, что возле Ящерово нет критической инфраструктуры, стратегических объектов, крупных предприятий или больших скоплений военной техники и личного состава.

В министерстве обороны РФ, а также в Кремле пока не комментировали информацию о ПВО возле резиденции президента РФ на Валдае.

На прошлой неделе в сети опубликовали видеозаписи и фотографии с комплексами ПВО, которые появились в центре Москвы, например, на здании министерства обороны РФ. Кроме того, как сообщала «Сирена», один из комплексов ПВО появился рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа Москвы, в десяти километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево.

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