WSJ: Иран заявил посредникам, что условием для его участия в переговорах с США станет прекращение огня в Ливане

Иран сообщил посредникам, что его участие в переговорах с представителями США в Исламабаде возможно только при условии прекращения огня в Ливане, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Тегеран также пригрозил, что может пересмотреть свое решение о повторном открытии Ормузского пролива, утверждают собеседники издания.

По их словам, иранские представители предупредили, что продолжат атаковать страны региона, включая Израиль, если израильские военные будут наносить удары по Ливану и Ирану.

По данным WSJ, 8 апреля посредники пытались в срочном порядке согласовать последние детали встречи между Ираном и США, которая может состояться уже в пятницу, 10 апреля.

В ночь на 8 апреля США и Иран договорились прекратить боевые действия на две недели. Одним из условий этого соглашения стало открытие Ираном судоходства через Ормузский пролив.

Израиль заявил, что, хотя и согласился на прекращение огня с Ираном, продолжит наземные операции против «Хизбаллы» в Ливане. США также считают, что соглашение о прекращении огня не распространяется на «Хизбаллу».

Армия обороны Израиля объявила 8 апреля, что нанесла удары по командным центрам и военным объектам ливанской группировки. В свою очередь страны Персидского залива, включая ОАЭ и Кувейт, сообщали, что подверглись атакам иранских беспилотников и ракет, несмотря на режим прекращения огня.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, чья страна выступает главным посредником в переговорах между США и Ираном, заявил о нарушении режима прекращения огня в нескольких зоне конфликта. Что это за зоны и кто нарушил договоренности , он не уточнил.