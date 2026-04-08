Несмотря на перемирие, Израиль продолжает воевать с «Хизбаллой» ЦАХАЛ хочет создать буферную зону на юге Ливана

Последствия израильского авиаудара по ливанской столице Бейруту, 8 апреля 2026 года Anwar Amro / AFP / Scanpix / LETA

В ночь на 8 апреля США и Иран при посредничестве Пакистана заключили двухнедельное перемирие. Его не замедлили поддержать союзники США, включая Израиль. Однако почти сразу обнаружилось значительное противоречие между сторонами в интерпретации условий соглашения: распространяется ли прекращение огня на Ливан, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет масштабную войну против проиранской группировки «Хизбалла».

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, объявляя о заключении перемирия, сразу же подчеркнул, что оно действует «везде, включая Ливан». Через несколько часов со своим заявлением выступила канцелярия премьер-министра Израиля, и в нем говорилось: «Двухнедельное прекращение огня не включает Ливан».

Вскоре последовало официальное заявление Армии обороны Израиля о том, что она «продолжает точечные наземные операции против „Хизбаллы“ в Ливане». Уже днем 8 апреля израильские ВВС нанесли серию скоординированных ударов по штабам и военным позициям «Хизбаллы» — согласно официальному заявлению, были поражены более сотни целей за десять минут. Некоторые из этих целей находились в Тире — крупнейшем городе Южного Ливана с населением более 150 тысяч человек.

На месте израильского авиаудара по Сидону, 8 апреля Reuters / Scanpix / LETA На месте израильского авиаудара по Бейруту, 8 апреля AFP / Scanpix / LETA

Иранская сторона с самого начала непрямых переговоров с США настаивала, что любое прекращение огня должно распространяться на Ливан. Для Израиля, напротив, было принципиально важно продолжать войну в Ливане, даже если война с Ираном прекратится. Но Израиль в переговорах не участвовал.

Франция — традиционный партнер и своего рода дипломатический покровитель ливанского правительства — призвала распространить перемирие на Ливан. Тем самым фактически признав, что сейчас оно на него не распространяется.

«Хизбалла» в лице депутата ливанского парламенте Ибрагима Мусави заявила, что если прекращение огня не включает Ливан и если Израиль не остановит военные действия на этом фронте, то «последует ответ по всему региону, включая Иран» — то есть пригрозила срывом перемирия. Источники Reuters, близкие к «Хизбалле», утверждают, что группировка остановила удары по Израилю.

Президент Ливана Жозеф Аун, со своей стороны, приветствовал перемирие и добавил, что «продолжает добиваться того, чтобы региональный мир включал Ливан на стабильной и устойчивой основе».

В заявлении Ауна есть очень важная оговорка насчет того, что он считает «стабильной и устойчивой основой» мира: «полный суверенитет государства над всей своей территорией, его освобождение от оккупационных сил и исключительное право конституционных институтов объявлять войну, заключать мир и применять силу».

Проще говоря, необходимым условием мира, с точки зрения Ауна, является ликвидация фактического «государства в государстве», созданного «Хизбаллой» в Ливане. Именно это «государство в государстве» ведет войну с Израилем, не обращая внимания на договоренности, которых достигает ливанское правительство с еврейским государством.

Второй фронт войны США и Израиля с Ираном — это Ливан. Что там происходит? Правительство Ливана фактически поддерживает вторжение на свою территорию

Второй фронт войны США и Израиля с Ираном — это Ливан. Что там происходит? Правительство Ливана фактически поддерживает вторжение на свою территорию

В свое время, еще в 1980-е годы, Иран создал «Хизбаллу» в Ливане именно для того, чтобы угрожать Израилю и тем самым отвращать его от нападения на Исламскую республику. Однако в тот момент, когда эту угрозу надо было реализовать, «Хизбалла» была значительно ослаблена. Израиль нанес ей большой урон своей операцией в сентябре 2024 года. Кроме того, после падения режима Башара Асада в Сирии в декабре того же года группировка лишилась прямого транспортного коридора с Ираном — и стала испытывать заметные трудности со снабжением оружием.

Тем не менее, «Хизбалла» вступила в американо-израильско-иранскую войну уже в первых числах марта 2026-го, начав ракетные обстрелы севера Израиля. Ливанское правительство обвинило группировку в том, что она втягивает страну в чужую войну. Ливанская армия получила приказ не препятствовать израильским войскам, действующим на территории Ливана против «Хизбаллы».

Израиль ответил на обстрелы «Хизбаллы» масштабными ударами с воздуха, а 16 марта начал наземную операцию в Ливане.

С тех пор, по данным ливанских властей, погибли больше полутора тысяч человек (это не считая масштабных ударов 8 апреля). По израильским оценкам, больше тысячи погибших были боевиками «Хизбаллы». Более миллиона человек — из примерно шестимиллионного населения Ливана — были вынуждены покинуть свои дома.

Боевые действия идут не исключительно, но преимущественно в Южном Ливане — регионе между ливанско-израильской границей и рекой Литани. Эта территория до нынешней войны по большей части находилась под фактическим контролем «Хизбаллы», а не правительства Ливана. Резолюция ООН 1701 от 2006 года предусматривает, что в Южном Ливане не должно находиться никаких вооруженных формирований, кроме ливанской армии и международных миротворцев. Это условие не соблюдалось ни одного дня за прошедшие 20 лет.

Израильские бомбардировки и действия на земле привели к тому, что Южный Ливан оказался практически отрезан от остальной страны. В частности, разрушены или сильно повреждены семь мостов через Литани. Доставка в регион гуманитарной помощи стала невозможной. Под удары попали несколько больниц, две из них закрылись. Погибли больше 40 медицинских работников. В Южном Ливане назревает гуманитарная катастрофа.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее заявлял, что ЦАХАЛ намеревается создать в Южном Ливане буферную зону, в том числе разрушить деревни вблизи границы, в которых ранее жили и действовали боевики «Хизбаллы».