Окружение Трампа до последнего не знало, будет ли перемирие с Ираном. Ключевую роль в переговорах сыграл Моджтаба Хаменеи Axios рассказывает, как Вашингтон и Тегеран договаривались о прекращении огня

Пока Дональд Трамп угрожал Ирану уничтожением «целой цивилизации», за кулисами шел напряженный дипломатический процесс, об исходе которого не знали даже близкие к президенту США источники. В этих переговорах впервые активно участвовал новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, пишет Axios. По словам собеседников издания, из соображений безопасности Хаменеи вел общение с помощью записок, которые передавались через курьеров, но именно его одобрение стало ключевым для достижения соглашения. Тем временем чиновники Пентагона и силы США на Ближнем Востоке до последнего момента готовились к масштабной бомбардировке иранской инфраструктуры, и приказ об отмене получили всего за пару часов до истечения срока ультиматума Трампа. Axios рассказывает, как продвигались переговоры о перемирии.

В понедельник, 6 апреля, пока Трамп общался с публикой на пасхальном мероприятии в Белом доме, его спецпосланник Стив Уиткофф — «очень сердитый» — проводил телефонные переговоры. По словам источника Axios, в разговоре с посредниками Уиткофф назвал полученное от Ирана предложение из 10 пунктов «катастрофой» и «бедствием».

За этим последовала серия правок: пакистанские посредники передавали новые варианты от Уиткоффа главе МИД Ирана Аббасу Арагчи, а министры иностранных дел Египта и Турции пытались помочь устранить разногласия. К вечеру обновленное предложение о двухнедельном прекращении огня было одобрено со стороны США. Решение оставалось за новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Собеседники Axios рассказывают, что тот «активно участвовал в процессе» — однако его участие было обставлено строжайшими мерами секретности, и он в основном передавал записки через курьеров.

Во вторник утром, пишет Axios, наметился прогресс — но это не помешало Трампу выступить с новыми угрозами, обещая гибель «целой цивилизации», которая, по его словам, должна была произойти в ночь на среду, 8 апреля. В этот момент вице-президент США Джей Ди Вэнс, приехавший с визитом в Венгрию, чтобы поддержать премьера Виктора Орбана перед выборами, также вел переговоры по телефону — в основном с Пакистаном, главным посредником между Вашингтоном и Тегераном.

Примерно к полудню 7 апреля по времени Восточного побережья (это 19:00 по Москве) у сторон возникло «общее понимание», а три часа спустя премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф публично призвал президента США отложить свой дедлайн на две недели, а руководство Ирана — открыть Ормузский пролив. Трамп начал получать звонки и сообщения от союзников-«ястребов», призывавших его отвергнуть это предложение. Как отмечает Axios, в тот момент хаос был таким, что многие из тех, кто общался с Трампом всего за час-два до этого, полагали, что президент отвергнет предложение — но тот в итоге его принял.

Незадолго до того, как Трамп объявил о перемирии, он поговорил с премьером Израиля Биньямином Нетаниягу, чтобы заручиться его обязательством придерживаться договоренности о прекращения огня. Затем президент США связался с пакистанским фельдмаршалом Асом Муниром для окончательного заключения сделки. Американские войска получили приказ об отступлении через 15 минут после публикации поста Трампа в соцсети Truth Social.

Два собеседника Axios называют благословение Хаменеи на сделку «прорывом». По их словам, все ключевые решения в течение этих двух дней проходили через верховного лидера Ирана. «Без его зеленого света сделки бы не было», — заявил региональный источник издания. При этом собеседники Axios не упоминают о том, в каком состоянии пребывает Хаменеи и где он находится — хотя накануне The Times со ссылкой на данные американской и израильской разведок сообщал, что новый верховный лидер проходит лечение в Куме, будучи в тяжелом состоянии, и «не способен участвовать в принятии каких-либо решений».

Теперь США и Иран планируют официальные переговоры — по предварительным данным, они начнутся 10 апреля. Американскую делегацию, по данным Axios, возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс. Выступая в Будапеште 8 апреля, он назвал перемирие «хрупким». По его словам, внутри Ирана отношение к предложению о перемирии различалось — министр иностранных дел отнесся к нему позитивно, тогда как другие «лгали» о военных результатах США и параметрах плана. «Есть люди, которые действительно хотят сесть за стол переговоров и работать с нами, чтобы заключить хорошую сделку, а есть те, кто лжет даже о том хрупком перемирии, которого мы уже достигли», — сказал Вэнс.

Между позициями США и Ирана пока еще остаются существенные разногласия — и это оставляет реальную возможность возобновления войны, отмечает Axios.

Иран и США все-таки согласились на двухнедельное перемирие Исламская республика считает это своей победой. Трамп, обещавший «гибель целой цивилизации», теперь предрекает Ближнему Востоку «золотой век»

