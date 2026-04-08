«Шаг назад от опасной черты после недель эскалации» Как мировые СМИ и политики реагируют на перемирие между США и Ираном

Дональд Трамп на мониторах в зале для пресс-брифингов в Белом доме, 7 апреля 2026 года Rod Lamkey, Jr. / AP / Scanpix / LETA

Объявление двухнедельного перемирия в войне США и Израиля против Ирана вызвало у мировых политиков и СМИ полярную реакцию. Первые приветствуют прекращение огня, выражают надежду на его соблюдение и отмечают особую роль Пакистана, выступившего ключевым посредником в переговорах. Журналисты, напротив, высказывают умеренные опасения и отмечают, что ультиматумы Дональда Трампа и его методы ведения переговоров могут фундаментально изменить отношение к США во всем остальном мире.

Одним из первых о поддержке перемирия высказался ближайший союзник Дональда Трампа в этой войне — премьер Израиля Биньямин Нетаниягу. В заявлении его офиса говорится, что Израиль также поддерживает усилия США по обеспечению того, чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной и террористической угрозы для Америки, Израиля, арабских стран региона и всего мира.

Перемирие приветствовали и в других странах ближневосточного региона. МИД Саудовской Аравии отметил «продуктивные усилия» премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и главы штаба армии фельдмаршала Асима Мунира, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил всех участников процесса, но «прежде всего — дружественный и братский Пакистан». «Мы надеемся, что прекращение огня будет полностью реализовано на практике, не оставляя места для возможных провокаций и саботажа», — написал Эрдоган в соцсети Х.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что приветствует соглашение о прекращении огня, которое «принесет временное облегчение региону и миру». Он добавил, что необходимо «сделать все возможное, чтобы поддержать и укрепить этот режим прекращения огня».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала перемирие «шагом назад от опасной черты после недель эскалации». Она добавила, что Евросоюз готов поддержать эти усилия и находится на связи с партнерами в регионе. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны соблюдать свои обязательства и придерживаться условий прекращения огня, чтобы «проложить путь к прочному и всеобъемлющему миру в регионе».

В Кремле заявили, что Россия приветствует решение США и Ирана не идти по пути вооруженной эскалации, и «тем более, не наносить удары по мирным объектам, по объектам экономики Ирана». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также выразил надежду, что у американских переговорщиков в «обозримой перспективе» появится больше времени и больше возможностей встречаться в трехстороннем формате на «украинском треке».

Мировые СМИ пока реагируют на объявленное Трампом перемирие более осторожно. CNN видит в первых итогах дипломатического процесса «основания для пессимизма». Телеканал отмечает, что любой исход, при котором Иран получит (временно или постоянно) контроль над Ормузским проливом, будет означать, что главным долгосрочным результатом войны Трампа станет рычаг давления, позволяющий удерживать мировую экономику в заложниках.

«Би-би-си» отмечает, что даже если двухнедельное перемирие приведет к устойчивому миру, эта война — и заявления Трампа — могут фундаментально изменить то, как остальной мир воспринимает США. «Страна, которая раньше позиционировала себя как фактор стабильности в мире, теперь сама расшатывает основы международного порядка», — пишет «Би-би-си». Высказывания Трампа об уничтожении «целой цивилизации», как отмечают журналисты, не поддержали и некоторые его сторонники в Республиканской партии. «Это не в нашей природе и не соответствует принципам, которыми долгое время руководствовалась Америка», — написал в своих соцсетях конгрессмен Натаниэль Моран из Техаса.

Британская The Times обращает внимание на привычку Трампа отступать от собственных ультиматумов и напоминает, что тот собирался посадить Хиллари Клинтон, аннексировать Канаду и ввести 10-процентные пошлины для европейских стран, выступивших против его притязаний на Гренландию — но ничего из этого не произошло. В результате, как пишет газета, пострадали «репутация Америки и ее способность заключать глобальные сделки».

Условия сделки, заключенной между США и Ираном, пока остаются неясными, отмечает Associated Press. Иран вместе с Оманом намеревается по-прежнему брать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив, но непонятно, как будет обеспечиваться безопасность и согласились ли на эти условия другие страны. Трамп, в свою очередь, предположил, что американские военные корабли будут «оставаться» в Ормузском проливе, и это, как отмечает AP, может стать потенциальной точкой напряженности в ближайшие дни. Кроме того, остается неясной судьба иранских ракетной и ядерной программ, ликвидация которых декларировалась как главная цель США и Израиля.

Канадская The Globe and Mail характеризует прекращение огня так: «окутанное неопределенностью, отмеченное сталкивающимися интерпретациями того, о чем договорились Иран и США, и обремененное конфликтующими видениями будущего Ближнего Востока». Газета отмечает, что перемирие «переполнено оставшимися без ответа вопросами».

