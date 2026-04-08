Пакистан зафиксировал нарушение режима прекращения огня между США и Ираном

Нарушение режима прекращения огня зафиксированы в нескольких местах в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, чья страна выступает главным посредником в переговорах между США и Ираном.

«Поступают сообщения о нарушениях режима прекращения огня в нескольких местах по всей зоне конфликта, что подрывает дух мирного процесса», — написал Шариф в соцсети Х.

Он призвал все стороны «проявить сдержанность и соблюдать режим прекращения огня в течение двух недель, как это было согласовано».

Одновременно с этим Иран приостановил движение судов по Ормузскому проливу, сообщает Fars. Тегеран связал это с тем, что Израиль продолжил масштабные боевые действия против «Хизбаллы» в Ливане, несмотря на прекращение огня.

США и Иран объявили в ночь на 8 апреля, что договорились о двухнедельном прекращении огня. Одним из условий этого соглашения стало открытие Ираном судоходства через Ормузский пролив.

Читайте также

Читайте также

Иран и США все-таки согласились на двухнедельное перемирие Исламская республика считает это своей победой. Трамп, обещавший «гибель целой цивилизации», теперь предрекает Ближнему Востоку «золотой век»