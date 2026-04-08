Израиль объявил о «крупнейшем ударе» по Ливану с начала войны на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля объявила, что нанесла удары по командным центрам и военным объектам «Хизбаллы» в Ливане. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.

По данным израильских военных, атакованы более чем 100 объектов «Хизбаллы» в Бейруте и на юге Ливана. Это крупнейший удар с начала операции «Рычащий лев» (так Израиль называет свои атаки на Иран и Ливан, которые начались в конце февраля — прим. «Медузы»), заявили в ЦАХАЛ.

Утверждается, что удар наносился на основе «точных разведывательных данных» и был «тщательно спланирован в течение нескольких недель».

В сообщении также говорится, большая часть пораженных объектов находилась в местах скопления гражданского населения. ЦАХАЛ считает, что «Хизбалла» таким образом «цинично использует мирных жителей в качестве живого щита».

В министерстве здравоохранения Ливана сообщили «Аль-Джазире», что в результате последних ударов Израиля сотни человек ранены и убиты.

В ночь на 8 апреля США и Иран объявили, что договорились о двухнедельном прекращении огня. В офисе премьер-министра Израилья Биньямина Нетаниягу заявили, что поддерживают перемирие. Однако на Ливан, где Израиль открыл второй фронт, двухнедельное прекращение огня не распространяется, подчеркнули в офисе премьера.

Ливан оказался втянут в новую большую войну на Ближнем Востоке после того, как «Хизбалла», которую поддерживает Иран, начала обстрелы Израиля. Это произошло в ночь на 2 марта — когда подтвердились сообщения об убийстве иранского лидера Али Хаменеи. Израиль в ответ начал обстрелы Ливана — в основном, под ударами оказалась южная часть страны, фактически контролируемая «Хизбаллой», а не ливанским правительством. Удары также наносятся по Бейруту.

