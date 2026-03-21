Суд арестовал имущество инвестора Александра Галицкого на 8 миллиардов рублей
Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на недвижимость и счета инвестора Александра Галицкого.
«Суд наложил обеспечительный арест на недвижимость Галицкого в Москве и Подмосковье. Также арестованы банковские счета предпринимателя. Общая сумма арестованного имущества составляет 8 миллиардов рублей», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, часть арестованного имущества также фигурировала в споре из-за развода с бывшей женой Галицкого Алией, которая покончила с собой в изоляторе временного содержания.
Генпрокуратура ранее потребовала объявить Галицкого и его венчурный фонд Almaz Capital Partners «экстремистским объединением» и обратить имущество в доход государства. По версии Генпрокуратуры, фонд Галицкого выступает в поддержку руководства Украины и оказывает материальную помощь ее вооруженным силам. Галицкий заявил, что никогда не финансировал ВСУ.
В октябре 2025 года суд в Москве арестовал имущество Александра Галицкого на 435 миллиона рублей в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества с Алией Галицкой. В начале февраля бывшую жену Галицкого Алию Галицкую арестовали по делу о вымогательстве у него 150 миллионов долларов. Через день Галицкую нашли мертвой в подмосковном изоляторе временного содержания, она покончила с собой. 18 февраля Московский областной суд отменил решение об аресте Галицкой, решив, что для содержания ее под стражей не было оснований. 10 марта дело против Галицкой прекратили за отсутствием состава преступления.