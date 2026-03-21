Суд арестовал имущество инвестора Александра Галицкого на 8 миллиардов рублей

Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на недвижимость и счета инвестора Александра Галицкого.

«Суд наложил обеспечительный арест на недвижимость Галицкого в Москве и Подмосковье. Также арестованы банковские счета предпринимателя. Общая сумма арестованного имущества составляет 8 миллиардов рублей», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, часть арестованного имущества также фигурировала в споре из-за развода с бывшей женой Галицкого Алией, которая покончила с собой в изоляторе временного содержания.

Генпрокуратура ранее потребовала объявить Галицкого и его венчурный фонд Almaz Capital Partners «экстремистским объединением» и обратить имущество в доход государства. По версии Генпрокуратуры, фонд Галицкого выступает в поддержку руководства Украины и оказывает материальную помощь ее вооруженным силам. Галицкий заявил, что никогда не финансировал ВСУ.

В октябре 2025 года суд в Москве арестовал имущество Александра Галицкого на 435 миллиона рублей в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества с Алией Галицкой. В начале февраля бывшую жену Галицкого Алию Галицкую арестовали по делу о вымогательстве у него 150 миллионов долларов. Через день Галицкую нашли мертвой в подмосковном изоляторе временного содержания, она покончила с собой. 18 февраля Московский областной суд отменил решение об аресте Галицкой, решив, что для содержания ее под стражей не было оснований. 10 марта дело против Галицкой прекратили за отсутствием состава преступления.

Читайте также

Судья Истринского суда Федор Григорьев рассказал РЕН ТВ, что решение об аресте Алии Галицкой ему спустили сверху. Меньше чем через сутки его интервью удалили с сайта В изоляторе бывшая жена предпринимателя Александра Галицкого покончила с собой

Читайте также

