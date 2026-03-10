«Ведомости»: новой уполномоченной по правам человека в России станет депутат Яна Лантратова. В Украине ее обвиняют в депортации детей с оккупированных территорий

Новым уполномоченным по правам человека в РФ может стать депутат Госдумы от «Справедливой России», председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на три источника в Госдуме и одного собеседника, близкого к администрации президента РФ. Об этом же РБК сообщили три источника, близкие к АП.

На посту омбудсмена Лантратова сменит Татьяну Москалькову. В апреле у нее истекает второй пятилетний срок на этой должности. Омбудсменов назначает Госдума. По закону один человек не может занимать этот пост более двух сроков подряд.

Источник «Интерфакса» из Госдумы заявил, что должность уполномоченного по правам человека останется за представителем «Справедливой России». Москалькова тоже входила во фракцию этой партии.

Сама Лантратова от комментариев отказалась.

Яна Лантратова родом из Петербурга, ей 37 лет. Она начинала политическую карьеру в «Молодой гвардии Единой России», была помощницей депутата Виталия Милонова, работала в Совете по правам человека, возглавляла Союз добровольцев России, в Госдуму избралась в 2021 году. По данным «Медузы», Лантратова пользуется поддержкой главы управления внутренней политики администрации президента РФ Андрея Ярина, который близок к силовикам.

Лантратова активно продвигает консервативную повестку: среди прочего она предлагала запретить «ЛГБТ-пропаганду» в видеоиграх, квадроберов, бесплатное образование для детей иностранцев, а также выступила соавтором законопроекта о новых ограничениях для россиян, заочно осужденных по политическим статьям.

В мае 2024 года Служба безопасности Украины заочно обвинила Яну Лантратову в депортации детей из украинских регионов. По данным спецслужбы, в период оккупации Херсона Лантратова вместе с женой главы «Справедливой России» Сергея Миронова Инной Варламовой принудительно вывезла в Россию двух несовершеннолетних воспитанников местного Дома ребенка. Как писали СМИ, Миронов и Варламова удочерили похищенную в Херсоне годовалую девочку и сменили ей имя.