Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила пакет законопроектов о новых ограничениях для россиян, заочно осужденных за «дискредитацию» армии, уклонение от обязанностей «иноагента» и участие в «нежелательной» организации.

По словам главы комиссии Василия Пискарева, инициатива коснется тех, кто был признан виновным в совершении уголовных преступлений или административных правонарушений по шести составам КоАП.

Сами статьи кодекса Пискарев не привел, но перечислил шесть составов, о которых идет речь — это невыполнение предписаний Минюста об устранении нарушений закона об «иноагентах», нарушение порядка деятельности «иноагента», призывы к нарушению территориальной целостности РФ, призывы к введению санкций против РФ, «дискредитация» российских вооруженных сил и участие в деятельности «нежелательной» организации.

Какие запреты предлагают ввести депутаты

Запрет на регистрацию физлица в качестве ИП или самозанятого.

Приостановка регистрации прав на недвижимость.

Приостановка действия водительского удостоверения.

Запрет регистрации транспортных средств.

Отказ в заключении кредитного договора.

Отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг онлайн.

Приостановка действия лицензий.

Запрет на дистанционное банковское обслуживание в РФ.

Замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества.

Отказ в выполнении некоторых консульских действий.

Запрет на заключение сделок и иных действий в интересах такого лица по доверенности.

Запрет на использование электронной подписи.

В посте Пискарева говорится, что ограничения будут предусматривать также «ряд иных мер», но не уточняется, каких именно.

Решение о введении ограничений будет принимать генпрокурор или его заместитель. Кроме того, Генпрокуратура будет вести публичный «Список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры», добавил Пискарев. Этот реестр будет в открытом доступе.

Пискарев утверждает, что эти меры направлены на «совершенствование порядка исполнения уголовных и административных наказаний и на защиту принципа неотвратимости наказания». По его словам, в течение последних пяти лет наблюдается «явный рост числа политически мотивированных отказов в экстрадиции преступников, особенно со стороны стран НАТО». Глава думской комиссии уточнил, что в 2025 году Россия получила отказ в выдаче 109 человек.

Пакет законопроектов, по словам Пискарева, подготовлен к внесению в Госдуму, но на сайте парламента он пока не появился.

