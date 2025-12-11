В Госдуме разработали новый пакет репрессивных законов — для людей, осужденных по политическим статьям Это блокировка счетов, ограничение прав на недвижимость и отказ в консульских услугах
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила пакет законопроектов о новых ограничениях для россиян, заочно осужденных за «дискредитацию» армии, уклонение от обязанностей «иноагента» и участие в «нежелательной» организации.
По словам главы комиссии Василия Пискарева, инициатива коснется тех, кто был признан виновным в совершении уголовных преступлений или административных правонарушений по шести составам КоАП.
Сами статьи кодекса Пискарев не привел, но перечислил шесть составов, о которых идет речь — это невыполнение предписаний Минюста об устранении нарушений закона об «иноагентах», нарушение порядка деятельности «иноагента», призывы к нарушению территориальной целостности РФ, призывы к введению санкций против РФ, «дискредитация» российских вооруженных сил и участие в деятельности «нежелательной» организации.
Какие запреты предлагают ввести депутаты
- Запрет на регистрацию физлица в качестве ИП или самозанятого.
- Приостановка регистрации прав на недвижимость.
- Приостановка действия водительского удостоверения.
- Запрет регистрации транспортных средств.
- Отказ в заключении кредитного договора.
- Отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг онлайн.
- Приостановка действия лицензий.
- Запрет на дистанционное банковское обслуживание в РФ.
- Замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества.
- Отказ в выполнении некоторых консульских действий.
- Запрет на заключение сделок и иных действий в интересах такого лица по доверенности.
- Запрет на использование электронной подписи.
В посте Пискарева говорится, что ограничения будут предусматривать также «ряд иных мер», но не уточняется, каких именно.
Решение о введении ограничений будет принимать генпрокурор или его заместитель. Кроме того, Генпрокуратура будет вести публичный «Список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры», добавил Пискарев. Этот реестр будет в открытом доступе.
Пискарев утверждает, что эти меры направлены на «совершенствование порядка исполнения уголовных и административных наказаний и на защиту принципа неотвратимости наказания». По его словам, в течение последних пяти лет наблюдается «явный рост числа политически мотивированных отказов в экстрадиции преступников, особенно со стороны стран НАТО». Глава думской комиссии уточнил, что в 2025 году Россия получила отказ в выдаче 109 человек.
Пакет законопроектов, по словам Пискарева, подготовлен к внесению в Госдуму, но на сайте парламента он пока не появился.
Фото на обложке: Natalia Volkova / Shutterstock