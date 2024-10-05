В Госдуме сообщили о разработке законопроекта о запрете квадроберов

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе . Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантрапова.

«Разрабатываю законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства. Наказывать надо тех, кто делает это движение популярным, привлекательным», — заявила депутат РИА Новости.

Она уточнила, что считает детей, которые интересуются квадробикой, не преступниками, а «жертвами пропаганды». И отвечать за это, по мнению депутата, должны не родители детей, а те, кто навязывает информацию, вызывающую интерес к квадробике. «Есть целые сообщества. И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд», — отметила Лантрапова.

Всплеск общественного интерес к субкультуре квадроберов возник после скандала с певицей Mia Boyka, когда она публично высмеяла на своем концерте маленькую девочку, увлекающуюся квадробикой.

Подробнее читайте здесь

«Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик» Певица Mia Boyka унизила и оскорбила на концерте девочку в маске кошки. И не стала на этом останавливаться

Подробнее читайте здесь

«Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик» Певица Mia Boyka унизила и оскорбила на концерте девочку в маске кошки. И не стала на этом останавливаться