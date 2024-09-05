«Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик» Певица Mia Boyka унизила и оскорбила на концерте девочку в маске кошки. И не стала на этом останавливаться

Певица Mia Boyka на концерте в Москве, 30 мая 2024 года Сергей Булкин / ТАСС / Profimedia

Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) получила множество негативных комментариев в сети после того, как публично высмеяла и унизила маленькую девочку, увлекающуюся .

Российская поп-певица родом из Ленинградской области. Записала три альбома: «Дикая ламба» (2019), «Прощальный альбом» (2021), «Народный альбом» (2024). На ее счету несколько вирусных треков, популярных у российских подростков — дуэт с Егором Шипом «Пикачу» (381 миллион просмотров на ютьюбе), «Прятки» (68 миллионов просмотров), дуэт с T-killah «Лепесток» (63 миллиона просмотров), дуэт с Ваней Дмитриенко «Танцы под дождем» (34 миллиона просмотров), «Ананас Адидас» (28 миллионов просмотров). У Mia Boyka 9,9 миллиона подписчиков в тиктоке, 2,79 миллиона подписчиков в ютьюбе, 1,4 миллиона подписчиков в инстаграме. Певица активно поддерживает политику действующих властей РФ. 18 марта 2024 года она выступила на митинг-концерте на Красной площади, посвященном десятилетию аннексии Крыма и переизбранию Владимира Путина на пост президента.

Инцидент произошел 30 августа на концерте в Надыме, посвященном Дню города. Во время выступления на сцену вывели потерявшуюся восьмилетнюю Марьяну в маске кошки.

Певица, заметив маску, спросила у девочки: «Ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?» А потом начала допытываться, понимает ли Марьяна, кто такие квадроберы.

«Это значит, что ребенок надевает маску и ходит как кошка… Ну просто некоторым нравится, я решила тоже заниматься», — сказала девочка.

«Это еще и занятие, да? Это как спорт?» — усмехнулась в ответ Бойко. «Ой, квадроберы эти, я думала, это вот сказка. Оказалось, что это существует», — добавила она.

После этого Бойко выложила это видео в своих соцсетях и спросила мнения подписчиков о квадробике. Комментаторы в основном выражали возмущение тем, что певица оскорбила и унизила ребенка. После вала негативных комментариев певица удалила запись.

Однако видео уже стало вирусным, и за Марьяну вступились публичные личности и блогеры, например, артисты Егор Крид и Клава Кока, журналистка Ксения Собчак и известная своими доносами глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Я бы поспорил, кто из них больше ведет себя как животное», — так прокомментировал произошедшее в Надыме Егор Крид. Мизулина пообещала обратиться в прокуратуру.

Бойко продолжила обсуждать скандал в своих соцсетях. 2 сентября она опубликовала в телеграме скриншот, на котором была надпись о том, что квадроберы «характеризуются агрессивным и асоциальным поведением, направленным против общественных норм и правил».

«Квадроберы и их родители! Выкусите😂 Если в современном мире быть адекватным человеком — это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами, считают бестактными и невоспитанными — то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность», — подписала свой пост певица.

Провластный телеграм-канал Shot поговорил с матерью девочки. Та заявила, что после концерта Марьяна перестала гулять и боится выходить на улицу. Как утверждает издание, семья девочки подала заявление в полицию, обвинив Бойко в публичном оскорблении ребенка. Уполномоченный по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе Данило Трубицын заявил, что Марьяна может столкнуться с серьезной травмой психики и травлей в школе, поэтому ей в ближайшее время наймут психолога.

5 сентября Бойко опубликовала еще один комментарий в собственную защиту, отметив, что «всегда осознавала свою ответственность за посыл, который я транслирую в массы», и что она «никогда не была замечена за пропагандой разрушительных привычек или аморальных идей».

Она списала увлечение детей квадробикой на влияние Запада.

Квадроберы, как и другие абсолютно чуждые нашему обществу веяния, пришли к нам с запада, где нарушение общепринятых норм давно стало трендом. Я не могу молча смотреть, как дети не просто переодеваются в костюмы животных и мило бегают по парку — нет! В некоторых случаях они едят из мисок, пьют из лужи, роют землю, нападают на собак и людей, кусая их, и выполняют подобные задания от других квадроберов в специальных группах в соцсетях! Давайте называть вещи своими именами. Это ненормально! И я лишь хочу обратить внимание всех на эту проблему, ведь мы в силах оградить свое общество от этого разрушения.

Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик. А что потом? В семьях будет «Mommy one» и «Mommy two»? Мы все видели крайнюю олимпиаду, и никто из здравомыслящих граждан не захочет такой реальности для наших детей.

В следующем посте певица написала, что готова организовать приезд девочки в Москву, чтобы показать ей, «как проходят мои рабочие будни», и сходить вместе в парк аттракционов. «Жаль, что девочка потерялась, и жаль, что из-за возникшего хайпа другие дети стали на нее нападать. Не нужно этого делать. Нападайте на меня. Марьяна ни в чем не виновата. Просто она хочет „тоже быть модной“. Оставьте Марьяну в покое», — добавила Бойко.