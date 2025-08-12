Депутаты предложили лишить детей иностранцев бесплатного образования в России. Это противоречит Конституции, заявляли в Минпросвещения

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предполагает платное образование для иностранцев в российских детсадах, школах, колледжах и техникумах.

Проект закона опубликован на сайте нижней палаты парламента. Его авторы предлагают изменить статью 78 федерального закона «Об образовании», которая дает иностранцам равные права с россиянами на бесплатное образование в детсадах и школах, а также в учреждениях среднего профессионального образования (колледжи, техникумы, училища).

Депутаты также предложили ограничить до трех количество попыток сдачи теста по русскому языку, который с 1 апреля 2025 года необходимо сдавать детям иностранцев при приеме в школу. Сейчас количество попыток не ограничено.

Авторы поправок — межфракционная группа депутатов, среди которых Ярослав Нилов (недавно его исключили из ЛДПР), Сергей Миронов и Яна Лантратова (оба из партии «Справедливая Россия — За правду»), а также Нина Останина (КПРФ). Они назвали свои предложения «оптимизацией» организации обучения иностранцев в России.

В пояснительной записке депутаты утверждают, что в российских школах выросло число «детей мигрантов» — и это привело к нехватке мест, росту нагрузки на учителей и необходимости повышать им зарплаты.

«Недостаточное владение детьми мигрантов русским языком для освоения программы и адаптации приводит к тому, что тормозится процесс обучения российских детей», — заявили авторы законопроекта, никак не подтвердив свои утверждения.

Нилов сообщил о планах внести этот законопроект в начале августа. После заявлений депутата инициативу прокомментировали в Минпросвещения. Глава департамента общеобразовательной политики ведомства Александр Реут говорил, что предложение депутатов противоречит Конституции РФ.

Российские власти начали ужесточать миграционную политику после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Помимо уже упомянутого тестирования на знание русского языка для приема в школу, они ограничили получение российского ВНЖ в упрощенном порядке по браку, утвердили новый режим высылки и запустили «реестр контролируемых лиц». В этот список должны включать иностранцев, находящихся в РФ без законных оснований, но в него можно легко попасть по ошибке.

