Рейд по обеспечению воинского учета мигрантов в оптово-розничном центре «Нордмолл» под Новосибирском, 9 апреля 2025 года Кирилл Кухмарь / ТАСС / Profimedia

В начале февраля 2025 года в России заработал «реестр контролируемых лиц», в который МВД вносит иностранцев, находящихся в стране без законных оснований. Внесение в реестр сильно ограничивает человека в правах: он теряет доступ к своим деньгам, не может выезжать за пределы своего региона, водить машину, заключать брак и регистрировать ИП, а также рискует потерять работу. Попасть в реестр, как выяснилось, можно не только из-за нарушений, но и по ошибке, а чтобы выйти из него, приходится приложить много усилий, которые не всегда приводят к результату. «Русская служба Би-би-си» рассказывает, как работает «реестр контролируемых лиц» и с какими проблемами сталкиваются те, кто в него попал.

Журналисты «Русской службы Би-би-си» поговорили с несколькими иностранцами, обнаружившими себя в «реестре контролируемых лиц». Один из них, 25-летний Арсен (имена в материале «Би-би-си» изменены), родившийся в Казахстане и живущий в России уже пять лет, рассказывает, что о попадании в реестр узнал из уведомления Сбера, когда пытался перевести приятелю деньги. В сообщении говорилось: «МВД РФ внесло Вас в список контролируемых иностранных граждан. Вам запрещены все банковские операции, кроме: входящих денежных переводов; обязательных платежей в пользу государства (РФ); снятия наличных средств на сумму не более 30 тысяч рублей в месяц».

Арсен позвонил в банк, но там ему сказали обращаться в МВД. У него подходил срок оплаты квартиры, нужны были продукты — и он поехал в Сахарово, где находится многофункциональный миграционный центр. Там он три часа простоял в очереди на улице под снегом. «Кругом вооруженный ОМОН, все оцеплено. И этот ОМОН со всеми на „эй, ты“ и матом. Полное ощущение, что я попал в какой-то лагерь игиловцев. Везде железные ограждения. Одна женщина облокотилась на ограду, так омоновец ударил палкой по ограждению, чтобы она отошла. Отношение — как к животным», — вспоминает Арсен.

К вечеру Арсен получил бумажный номерок на руку, с которым ему нужно было вернуться в Сахарово на следующий день на дактилоскопию и анализы. Условия в миграционном центре он описывает так: грязные медицинские кабинеты и коридоры, грязные туалеты с неработающим сливом, в которых нужно собрать образец мочи, ватки с кровью, валяющиеся на полу. В итоге через несколько дней после сдачи анализов Арсена удалили из реестра. Ошибку ему не объяснили, никто перед ним не извинился, пишет «Би-би-си».

Еще одна попавшая в реестр гражданка другой страны, Олеся, оказалась там из-за ошибки в фамилии, рассказала журналистам основательница центра защиты прав мигрантов Валентина Чупик. По ее словам, причиной стало то, что в миграционной карте (ее заполняет каждый иностранец, въезжающий в Россию) букву «о» в фамилии Олеси чиновники написали так, что она была похожа на «а». Чупик рассказывает, что Олесе угрожали депортацией, и только после звонков и заявлений удалось добиться от чиновников, чтобы они подняли документы «и увидели, в чем проблема». «В итоге перед ней извинились, сказали, что случайно внесли в базу. И велели ждать, пока они все исправят», — говорит Чупик. Пока этого так и не произошло, а Олеся рискует потерять работу — ее работодателю грозит миллионный штраф за сотрудничество с «нелегальным мигрантом».

Причиной попадания в реестр могут быть не только нарушения миграционного законодательства. Студент четвертого курса одного из российских вузов и уроженец Туркменистана Мират попал в базу из-за неоплаченного проезда. Штраф за неоплаченный проезд Мират, у которого есть студенческий проездной, получил в феврале. Он попытался оспорить его в федеральном суде, но Мосгортранс в это же время обратился в мировой суд. Тот согласился с доводами, не приняв во внимание, что Мират ждет решения федерального суда. В итоге у него оказалось два административных правонарушения — неоплаченный проезд и непогашенный вовремя штраф — и его внесли в реестр. Сейчас Мирата отчисляют из университета, пишет «Би-би-си».

«Реестр контролируемых лиц» появился благодаря законопроекту, который был внесен в Госдуму в конце июня 2024 года, и все три чтения прошел всего за полтора месяца. Сколько в нем сейчас человек — неизвестно, но к началу марта 2025 года, спустя месяц после запуска, в него включили 685 тысяч иностранцев. Согласно статистике МВД от сентября 2024 года, как отмечает «Би-би-си», в России жили чуть менее 6,2 миллиона мигрантов. Это значит, что каждый девятый стал «контролируемым лицом» — то есть якобы находился в России нелегально.

Валентина Чупик говорит, что только за первые два дня работы реестра к ней обратились более 30 человек, которые утверждают, что попали туда по ошибке. В МВД на запрос «Би-би-си» по этому поводу не ответили.

Юрист по миграционным вопросам, с которым поговорили журналисты, называет реестры «инструментами давления, изоляции и репрессий» и сравнивает попадание в них с «публичным клеймом», которое «влечет за собой еще и серьезные правовые последствия». «Формально это способ держать человека „на карандаше“, пока по какой-то причине нельзя организовать депортацию: или документов нет, или просто нет денег и ресурсов для организации этой самой депортации, или непонятно, где человек находится, или решение оспаривается в суде», — говорит юрист.

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