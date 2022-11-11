В Госдуме предложили запретить видеоигры с «пропагандой» ЛГБТ, насилия и жестокости
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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила запретить распространять в России видеоигры, которые «пропагандируют» гомосексуальность, порнографию, жестокость и насилие, сообщает РИА Новости.
Лантратова подготовила соответствующие поправки к законопроекту о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», который депутаты Госдумы приняли в первом чтении в конце октября. Изменения предлагается внести в закон «Об информации».
Среди прочего, как пишет РИА Новости, депутат предложила запретить видеоигры, которые:
- содержат информацию об изготовлении наркотиков;
- рассказывают о способах самоубийства;
- способны склонить несовершеннолетнего к противоправным действиям;
- содержат ненормативную лексику.
«Видео- и компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей <…> не должны содержать информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам», — говорится в тексте поправки к законопроекту, который цитирует РИА Новости.
Газета «Известия» сообщила, что Яна Лантратова также подготовила поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Депутат предложила ввести штрафы за «пропаганду» ЛГБТ в играх — точно такие же, как и за «пропаганду» ЛГБТ в целом, то есть до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для юрлиц. РИА Новости пишет, что такую же ответственность предлагается ввести за насилие и жестокость в играх.